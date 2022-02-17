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    挪用助理費辦法事、供養師父？台中市議員冉齡軒收押不禁見

    台中市議員冉齡軒（見圖）涉嫌詐領助理費，台中地方法院今天傍晚裁定羈押，但未禁見。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    台中市議員冉齡軒（見圖）涉嫌詐領助理費，台中地方法院今天傍晚裁定羈押，但未禁見。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    2022/02/17 18:39

    〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨資深台中市議員冉齡軒因涉嫌詐領助理費，昨天（16日）與丈夫、助理等二十多人被約談，台中地檢署今天以冉涉嫌觸犯貪污治罪條例第5條，利用職務機會詐取財物，且有勾串共犯及逃亡之虞聲請羈押，台中地院今天傍晚准予羈押；地方有一說法，冉齡軒信仰虔誠，可能將助理費挪用於奉獻供養師父或舉辦法會，但此說未獲證實；其助理說，冉齡軒平常會勸助理喜捨奉獻，強調未強迫捐款或詐領助理費。

    冉齡軒曾任台中縣議員，2020總統大選期間曾任韓國瑜台中市競選總部發言人，邱姓丈夫今天由台中地檢署裁定5萬元交保，冉齡軒被檢方聲請羈押與禁見，台中地院同意羈押，但不禁見，理由是冉齡軒涉嫌觸犯告涉犯貪污治罪條例第5條第1項（利用職務上機會詐取財物），有相當理由認為有逃亡、串證之虞，有羈押之必要，但觸犯的是最輕本刑僅為五年以上有期徒刑之罪。

    地方有一說法，是篤信佛教的冉齡軒將助理費挪用於供養法師、出家人，或舉辦佛教法會之需，但此說並未獲檢調證實，冉的助理也否認此說，更否認詐領助理費，僅指稱冉齡軒會勸說助理喜捨奉獻，並未強迫，也沒有挪用助理費。

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