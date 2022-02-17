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    女移工憂養不起孩子 暗巷遺棄親生女獲緩刑

    女移工產女後以毛巾包裹裝入提袋，遺棄在暗巷垃圾桶旁，路人聽聞女嬰哭聲救援。（資料照）

    女移工產女後以毛巾包裹裝入提袋，遺棄在暗巷垃圾桶旁，路人聽聞女嬰哭聲救援。（資料照）

    2022/02/17 19:11

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕31歲菲律賓籍女移工去年5月在桃園市龜山區公司宿舍產女，擔心養不起將女嬰裝袋棄置暗巷垃圾桶旁，所幸女嬰哭聲引來路人伸手救援，女移工近日被判處有期徒刑5月，並獲緩刑2年。

    女嬰目前由桃市府社會局安置中，因台灣為屬人主義，女嬰日後將跟著媽媽返國，女移工也會在安排下，定期前往探視女兒，與女兒互動、彼此熟悉。

    女移工受雇於龜山區某科技公司，去年5月13日凌晨0點多在宿舍產女，擔心養不起孩子，以毛巾包裹孩子放入提袋，同日凌晨3點多帶往桃園區中華路暗巷垃圾桶旁棄置，希望有好心人發現並幫忙照顧，沒多久就有路人聽聞嬰兒哭聲救援，女嬰經檢查健康狀況良好。

    女移工到案後供稱，與另名移工交往後發現懷孕，擔心養不起才會將她放在暗巷，警方循監視器找到人後，依遺棄及殺人未遂罪送辦，桃園地檢署檢察官認為，女移工當時以毛巾包裹女嬰，代表她擔心女嬰受凍而死，應無殺人之故意，去年僅依遺棄罪嫌向法院聲請簡易判決，並以女移工坦承不諱、對遺棄女兒感到懊悔，建請法院從輕量刑並予以宣告緩刑，以啟自新。

    桃園地院法官近日審結，依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄罪，判處女移工2年徒刑，緩刑期間交付保護管束，並須接受法治教育及親職教育輔導各2場次，可上訴。

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