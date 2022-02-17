為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    動作詭異！警方路檢掃「醉犯」抓到毒犯 119包毒咖啡現形

    警方當晚設置路檢點取締酒駕。（警方提供）

    警方當晚設置路檢點取締酒駕。（警方提供）

    2022/02/17 17:32

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市24歲李姓男子涉嫌駕租賃車攜帶大量毒品，以為可以逃避查緝，15日深夜見前方有員警取締酒後駕車的路檢點，因心虛，索性關掉大燈停靠路旁，此舉反引起員警注意上前攔查，連帶讓車內大量毒咖啡包及K他命曝光，當場被警方逮個正著送辦。

    台中市警二分局執行「掃除醉犯」防制酒後駕車專案，每月不定時規劃擴大取締酒駕勤務，針對轄內易發生酒後駕車熱點，規劃封閉式路檢勤務，加強攔查取締，當晚在轄內重要道路上執行該項勤務時，見一輛自小客在路檢點前突然關掉大燈，還慢慢駛向路旁停靠，「此地無銀三百兩」的詭異舉動，反讓員警起疑攔查。

    此時24歲李姓駕駛神情緊張，加上車內散出陣陣K他命燃燒後的濃嗆味道，雖已證實警方研判仍不動聲色詢問，是否攜帶違禁物品？李男還一度要主張權利不願配合，最後見警方要請他下車查驗身分，自知大勢已去坦認，先交付K毒殘袋，並表示該車係向某租賃車行所承租。

    因李男疑將租賃車輛作為犯罪交通工具使用，警方立即通知車行老闆到場釐清案情，車行顏姓主管到場後，馬上掏出租車合約並向李男表示要立即終止租賃契約，隨後警方與顏男檢查車輛有無異狀時，又在車內發現若干不明白色結晶體，及印有麻將發財圖樣的毒咖啡包，經檢驗後均呈第三級毒品陽性反應。

    警方共計查獲毒咖啡包119包（493公克）及K他命12包（35.67公克），顏男還憤怒表示:「什麼！竟然租我的車犯罪」，警方當場以現行犯逮人，李男警訊中坦認持有毒品，供稱「以為開租賃車就可以躲避查緝，詎料最終還是栽在警方手裡」，警方懷疑他涉嫌販毒，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，並建請羈押追查毒品來源及流向。

    台中市警二分局長陳家銘強調，警方對酒駕及毒駕的犯罪行為「絕對零容忍」，因為這二種危險駕駛行為同樣對用路人造成高度危害，警方將持續強化勤務作為，不定時規劃封閉式路檢勤務，絕對讓心存僥倖心態意圖犯罪的不法人士，無所遁逃。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方攔下自小客盤查。（警方提供）

    警方攔下自小客盤查。（警方提供）

    警方共查扣毒咖啡包119包及K他命12包。（警方提供）

    警方共查扣毒咖啡包119包及K他命12包。（警方提供）

    警方將持有毒品李男帶回偵辦。（警方提供）

    警方將持有毒品李男帶回偵辦。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    穿腸毒藥裝可愛！警抓少女心藥頭 赫見小新最愛餅乾包裝
    2022/02/17 13:42

    穿腸毒藥裝可愛！警抓少女心藥頭 赫見小新最愛餅乾包裝
    男駕車跨雙白線違規 眼尖警攔截意外揪出「歹物」
    2022/02/15 22:33

    男駕車跨雙白線違規 眼尖警攔截意外揪出「歹物」

    稀有店面電梯別墅 在家開店在家大發
    吸毒菸昏睡路中央 桃園員警上前關切意外「聞出」毒駕
    2022/02/14 20:43

    吸毒菸昏睡路中央 桃園員警上前關切意外「聞出」毒駕
    見警心虛自撞護欄 毒蟲丟K盤被活逮
    2022/02/13 09:08

    見警心虛自撞護欄 毒蟲丟K盤被活逮

    新鮮美味上菜！跟著阿慶師動手做大蔥料理
    承辦人疏忽！台北市28案毒蟲竟躲過裁罰 市刑大：加強控管
    2022/02/07 18:30

    承辦人疏忽！台北市28案毒蟲竟躲過裁罰 市刑大：加強控管
    欠粉絲一個交代！Toyz宣告明晚直播「能講的都會說」
    2022/01/27 20:51

    欠粉絲一個交代！Toyz宣告明晚直播「能講的都會說」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播