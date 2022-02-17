動作詭異！警方路檢掃「醉犯」抓到毒犯 119包毒咖啡現形

警方當晚設置路檢點取締酒駕。（警方提供）

2022/02/17 17:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市24歲李姓男子涉嫌駕租賃車攜帶大量毒品，以為可以逃避查緝，15日深夜見前方有員警取締酒後駕車的路檢點，因心虛，索性關掉大燈停靠路旁，此舉反引起員警注意上前攔查，連帶讓車內大量毒咖啡包及K他命曝光，當場被警方逮個正著送辦。

台中市警二分局執行「掃除醉犯」防制酒後駕車專案，每月不定時規劃擴大取締酒駕勤務，針對轄內易發生酒後駕車熱點，規劃封閉式路檢勤務，加強攔查取締，當晚在轄內重要道路上執行該項勤務時，見一輛自小客在路檢點前突然關掉大燈，還慢慢駛向路旁停靠，「此地無銀三百兩」的詭異舉動，反讓員警起疑攔查。

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此時24歲李姓駕駛神情緊張，加上車內散出陣陣K他命燃燒後的濃嗆味道，雖已證實警方研判仍不動聲色詢問，是否攜帶違禁物品？李男還一度要主張權利不願配合，最後見警方要請他下車查驗身分，自知大勢已去坦認，先交付K毒殘袋，並表示該車係向某租賃車行所承租。

因李男疑將租賃車輛作為犯罪交通工具使用，警方立即通知車行老闆到場釐清案情，車行顏姓主管到場後，馬上掏出租車合約並向李男表示要立即終止租賃契約，隨後警方與顏男檢查車輛有無異狀時，又在車內發現若干不明白色結晶體，及印有麻將發財圖樣的毒咖啡包，經檢驗後均呈第三級毒品陽性反應。

警方共計查獲毒咖啡包119包（493公克）及K他命12包（35.67公克），顏男還憤怒表示:「什麼！竟然租我的車犯罪」，警方當場以現行犯逮人，李男警訊中坦認持有毒品，供稱「以為開租賃車就可以躲避查緝，詎料最終還是栽在警方手裡」，警方懷疑他涉嫌販毒，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，並建請羈押追查毒品來源及流向。

台中市警二分局長陳家銘強調，警方對酒駕及毒駕的犯罪行為「絕對零容忍」，因為這二種危險駕駛行為同樣對用路人造成高度危害，警方將持續強化勤務作為，不定時規劃封閉式路檢勤務，絕對讓心存僥倖心態意圖犯罪的不法人士，無所遁逃。

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警方攔下自小客盤查。（警方提供）

警方共查扣毒咖啡包119包及K他命12包。（警方提供）

警方將持有毒品李男帶回偵辦。（警方提供）

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