空軍上兵狠殺2幼子後墜樓輕生今不治 妻同意捐出亡夫器官

台中市25歲蕭姓空軍上兵疑因與妻子感情不睦，13日凌晨趁妻子外出狠心殺害2名幼子後墜樓輕生，經搶救多日今天宣告不治，蕭男的劉姓妻子（見圖）同意捐贈亡夫器官。（資料照）

2022/02/17 16:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市25歲蕭姓空軍上兵疑因與妻子感情不睦，13日凌晨趁妻子外出狠心殺害2名幼子後墜樓輕生，顱內出血重傷，術後在加護病房觀察，經搶救多日今天宣告不治，檢方表示，若證實蕭男殺2子，但因蕭已死亡將會給予不起訴處分，而蕭的劉姓妻子也同意捐贈亡夫的器官。

警、消案發當時發現1歲半男童窒息死亡，已出現屍斑；未滿3歲男童，右頸有一條長6公分且很深的刀傷，床旁桌上有一把沾血水果刀，兩幼童皆已明顯死亡，劉女接獲家人通知返家，得知兩名幼子死亡，傷心哭泣；經查，蕭男懷疑想離婚的劉女與其他男子有曖昧，案發前一晚又見劉女搭乘男子汽車外出，竟狠心將大兒子割喉殺害，並悶死小兒子，隨後從住處墜樓輕生，送醫後蕭男昏迷指數三，劉女已簽放棄治療同意書。

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檢察官15日率法醫解剖2名幼童遺體，發現蕭的長子脖子有穿刺傷、次子頸部有勒痕，已採2名死者臟器及血液，送法醫研究所鑑定，了解是否有毒物反應，以釐清死因，至於蕭男經搶救多日，也在今天清晨6時許宣告不治，警方上午已報請檢方相驗，釐清死因，而蕭妻也同意捐贈亡夫的器官。

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