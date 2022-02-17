稱「照顧病母」也沒用 兆豐金前董座蔡友才延長限制出境8個月

高等法院裁定蔡2人自2月19日起延長限制出境、出海8個月。（資料照）

2022/02/17 13:25

〔記者楊國文／台北報導〕前兆豐金董事長蔡友才、前主任秘書王起梆等人涉洗錢、背信，導致兆豐銀被美裁罰57億元，台北地院依偽造文書罪輕判蔡友才9月徒刑、共犯王起梆3月徒刑，至於特別背信等罪判無罪，檢方不服，上訴高等法院審理中；高等法院傳訊2人出庭，蔡辯稱家有生病的高齡老母須照顧，不會逃亡，但合議庭認定蔡、王涉嫌證交法、銀行法等罪均為重罪，且有高度逃亡可能，裁定蔡2人自2月19日起延長限制出境、出海8個月。

蔡友才被控背信等案，台北地院前年依2個偽造文書罪，各判決4月、6月徒刑，應執行9月徒刑，可易科罰金，王起梆則被依使公務員登載不實罪判刑3月，其餘被訴違反銀行法、金融控股公司法、證券交易法特別背信罪均判無罪。檢方不服，上訴高等法院審理中。

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由於蔡友才、王起梆兩人遭限制出境、出海，將於2月18日屆滿，高院日前傳訊蔡友才、王起梆出庭，2人仍否認犯行，均堅稱歷審均準時出庭，在國內有一定住居所，且他有生病的高齡母親必須照顧，還有多名孫子、孫女，一家和樂，不可能逃亡，不應該將他限制出境、出海。

不過，高等法院審理認為，檢方指控蔡、王2人涉嫌證交法、銀行法、金融控股公司法等罪的特別背信罪、洗錢防制法的「掩飾隱匿自己重大犯罪所得罪」、偽造文書等多罪，其中，證交法、銀行法等罪都是最輕本刑7年以上的重罪，依目前事證顯示蔡2人均犯罪嫌疑重大，加上2人均否認犯罪，也有外國護照，及相當資力及人脈，都有逃亡之虞，裁定自2月19日起，將蔡、王均延長限制出境、出海8個月。

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