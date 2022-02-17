遊客駕賓士遊南橫輾碎石爆胎 台東警荒野即刻救援

賓士車主當時身處荒野，第一個想到的就是報案叫「警察」，而且員警也迅速抵達，讓他整個人倍感安心！（記者黃明堂翻攝）

2022/02/17 11:11

〔記者黃明堂／台東報導〕南橫山區爆胎怎麼辦？位處於南橫山區海拔1068公尺的利稻派出所昨天獲報「有民眾輪胎爆胎，請前往協助」，警員姜林一源隨即前往，協請施吊車將車輛運送下山。這位賓士車主當時身處荒野，第一個想到的就是報案叫「警察」，而且員警也迅速抵達，讓他整個人倍感安心！

台東縣警察局關山分局轄內有條東西向的的「南橫公路」，沿線自然景觀秀麗，還有鬼斧神工的峽谷風情，更有天然的六口井及野溪溫泉，不僅如此，隨著季節的更迭，山中樹種繽紛色彩也隨之更換，形成一片絕無僅有的彩色布衣！

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警方說，這一張張令人驚豔的照片，透過網路社群的傳遞，吸引眾多的遊客前來一睹其風采！昨天上午11點左右，從北部駕車至南橫山區遊憩的民眾，駛入較小的產業道路內，造成左前輪遭路邊較為鋒利的石頭戳破，人車被困在「前不著村、後不著店」的山間小道，眾人心中充滿了無助與恐懼。

車主第一時間就想到報警，撥打110報案，利稻派出所警員姜林一源在獲報後，隨即抵達現場，員警一到眾人便安了心；員警一再檢視輪胎，確認已無法再行駛，遂在車主同意之下，協請「吊」救兵到場拖吊。就在員警積極熱忱協助下，讓他們平安下山換胎，繼續他們的台東旅遊行程！

關山警察分局表示，南橫公路某些路段，在經歷莫拉克等風災後，常年都處於施工的狀態，在道路邊坡及地基尚未穩固的狀態下，遇颱風季節的驟雨，往往都會發生落石坍方或土石流的狀況，造成道路中斷及停電等危害情形，此時員警不僅要能「自理」，更要肩負治安、交通及為民服務等工作，還要與山區友軍單位協同堅守岡位，真的是很不簡單！

賓士車輪爆胎。（記者黃明堂翻攝）

警方協助請拖吊業者拖離爆胎賓士車。（記者黃明堂翻攝）

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