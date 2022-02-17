非法過水交易害中華電信損失1億3千多萬 3幹部、工程師交保

中華電信台南營運處幹部人員涉假交易、真放貸，致公司損失一億三千多萬元，中華電信三名幹部、工程師被南檢檢察官交保候傳。（記者王俊忠攝）

2022/02/17 10:56

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署於16日指揮調查局人員偵辦中華電信台南營運處幹部人員為求企業客戶業務績效，涉以假交易、真放貸的「過水交易」模式，非法將公司資金貸給10餘家廠商，迄2018年9月，中華電信呆帳損失1億3699萬餘元。檢調搜索、傳訊中華電信、廠商等12名被告，中華電信3名幹部、工程師被檢方諭知交保，其他都請回。

南檢檢察官錢鴻明於2月16日指揮調查局台南市調查處、南部地區機動站偵辦股票上市公司中華電信台南營運處陳姓科長等人，從2016年間起，為達成企業客戶業務經營競賽績效，以不合營業常規的交易、非法將公司資金貸與他人及偽造文書的不法行為，利用虛構的承攬契約，以假交易、真放貸的「過水交易」模式，非法將公司資金貸與10餘家廠商業者，致使公司承擔未能順利收款的高風險交易。

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這些非法交易也終因廠商無法如期還款而遭受重大損害，迄2018年9月止，中華電信初步估計公司因此損失金額計約1億3699萬3535元。

據了解，此案是中華電信公司發現上情後主動向調查局台南市調查處告發，台南市調處報請南檢檢察官錢鴻明指揮偵辦，專案小組於今年2月16日傳訊包括中華電信台南營運處陳姓科長、吳姓股長、黃姓工程師及外部廠商業者共12名被告到案、搜索處所有7處。

檢察官訊問後認為陳姓科長、吳姓股長及黃姓工程師涉犯證券交易法之特別背信罪嫌重大，但無聲請羈押的必要，分別諭知台幣50萬元、10萬元及10萬元交保後請回候傳；其他9名被告則均請回，全案將由承辦檢察官持續深入追查。

台南地檢署偵辦中華電信台南營運處幹部人員涉假交易、真放貸，致公司損失1億3000多萬元，中華電信3名幹部、工程師交保候傳。（資料照）

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