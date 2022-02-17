罕見！罰單被撤銷抗告 見解不一移送最高行政法院

交通局罰單被撤銷抗告，高雄高等行政法院移送最高行裁決。（記者鮑建信攝）

2022/02/17 07:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市鍾姓男子騎重型機車超速被拍照開單後，折返舉發地點實測，赫然發現警示牌位置至非固定測速器相距438.4公尺，明顯不符100公尺至300公尺間規定，要求撤銷罰單勝訴，交通局不服抗告，高雄高等行政法院認為此案有2種法律見解，依規定移送最高行政法院裁決，相當罕見。

2020年9月18日上午10點，鍾男騎重型機車行經台11線176公里處，因超速被台東分局非固定測速器拍照開罰1400元。隔月1日，他重返舉發地點實測，發現警示牌位置至拍照的測速器相距438.4公尺，明顯不符100公尺至300公尺的規定，提起行政訴訟，要求撤銷罰單。

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高雄地院認為，道路交通管理處罰條例規定，一般道路「『明顯標示』距離計算方式，應是『警示牌設置位置』與『科學儀器設置地點』為準，相距一百公尺到三百公尺，經查鍾案兩者相距438.4公尺，明顯違法取證而取銷罰單，但交通局不服，向高雄高等行政法院提起抗告。

交通局指出，所謂100公尺至300公尺間距，是指警告標誌至違規地點距離，鍾違規超速地點，距警告標誌193公尺，符合上開規定，要求撤銷地院裁定。

高雄高等行政法院受理後，目前實務上，這2種法律見解都有，認為有必要統一見解，因此移請最高法院裁決。

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