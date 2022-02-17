為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    罕見！罰單被撤銷抗告 見解不一移送最高行政法院

    交通局罰單被撤銷抗告，高雄高等行政法院移送最高行裁決。（記者鮑建信攝）

    交通局罰單被撤銷抗告，高雄高等行政法院移送最高行裁決。（記者鮑建信攝）

    2022/02/17 07:05

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市鍾姓男子騎重型機車超速被拍照開單後，折返舉發地點實測，赫然發現警示牌位置至非固定測速器相距438.4公尺，明顯不符100公尺至300公尺間規定，要求撤銷罰單勝訴，交通局不服抗告，高雄高等行政法院認為此案有2種法律見解，依規定移送最高行政法院裁決，相當罕見。

    2020年9月18日上午10點，鍾男騎重型機車行經台11線176公里處，因超速被台東分局非固定測速器拍照開罰1400元。隔月1日，他重返舉發地點實測，發現警示牌位置至拍照的測速器相距438.4公尺，明顯不符100公尺至300公尺的規定，提起行政訴訟，要求撤銷罰單。

    高雄地院認為，道路交通管理處罰條例規定，一般道路「『明顯標示』距離計算方式，應是『警示牌設置位置』與『科學儀器設置地點』為準，相距一百公尺到三百公尺，經查鍾案兩者相距438.4公尺，明顯違法取證而取銷罰單，但交通局不服，向高雄高等行政法院提起抗告。

    交通局指出，所謂100公尺至300公尺間距，是指警告標誌至違規地點距離，鍾違規超速地點，距警告標誌193公尺，符合上開規定，要求撤銷地院裁定。

    高雄高等行政法院受理後，目前實務上，這2種法律見解都有，認為有必要統一見解，因此移請最高法院裁決。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    霧台、三地門台24線限速30公里 中秋假期已開140張罰單
    2021/09/20 18:23

    霧台、三地門台24線限速30公里 中秋假期已開140張罰單
    比高鐵還快！玩命騎重機「杜卡迪」 台74線上飆破300km/hr
    2021/07/21 16:44

    比高鐵還快！玩命騎重機「杜卡迪」 台74線上飆破300km/hr

    年後體重拉警報 名嘴靠它養出好身材
    重機狂飆時速264公里！ 騎士失控撞路旁燈柱慘死
    2019/05/01 17:13

    重機狂飆時速264公里！ 騎士失控撞路旁燈柱慘死
    台三線「重機天堂」多超速 這支測桿年賺900萬
    2019/01/27 19:44

    台三線「重機天堂」多超速 這支測桿年賺900萬

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    重機聖地139線 50分鐘5輛大型重機超速
    2017/07/23 20:36

    重機聖地139線 50分鐘5輛大型重機超速
    重機衝太快？過彎疑失控撞護欄掉下橋
    2015/03/28 22:56

    重機衝太快？過彎疑失控撞護欄掉下橋
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播