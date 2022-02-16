弱雞變大隻佬！健身業者贈中警器材 菜鳥警官展驚人線條

知名健身業者昨捐贈台中市刑大一批健身器材，由大隊長林明佐（左三）受贈。（市刑大提供）

2022/02/16 19:41

〔記者許國楨／台中報導〕為推廣健身風氣並回饋社會，知名健身業者昨捐贈台中市刑大一批健身器材，由大隊長林明佐受贈，2名偵查員余鑒原、陳博康則擔任模特兒展現健身成果，其中警大剛畢業的余員臉龐雖未脫稚氣，身上卻有浮誇的大肌肉，很難與幼時體格瘦弱曾被欺負的畫面聯想在一起，「弱雞變大隻佬」，格外令人印象深刻。

香港商世界健身事業有限公司台灣分公司（WORLD GYM健身俱樂部），昨天捐贈捐一批健身器材給台中市刑大，以實際行動感謝警察對治安的付出，由大隊長林明佐代表受贈，期盼藉此讓市刑大刑警們擁有更強健的體魄，繼續擔任守護神，打擊犯罪，捍衛中市治安。

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此批健身器材包含各式重量的啞鈴及滑步機等，大幅擴充原有健身室設備，讓整間健身室不輸給外面需要花錢買會員的健身房，提供員警在休息時間就能直接在駐地運動，省下往返路程及花錢追求外面高級健身房的經費，豐富了刑警們運動、健身的需求，讓員警備感幸福。

林明佐表示，感謝WORLD GYM熱心捐贈健身器材，自己看到器材都不禁熱血起來，鼓勵同仁多利用，運動健身不僅可以保持身體健康，更能透過鍛鍊強健體魄強化打擊犯罪能力，保護自己、守護市民。

而捐贈儀式中也找來喜歡健身、甫分發到刑大的偵查員陳博康、余鑒原擔任模特兒，其中去年才自警大畢業的余員，臉龐雖不脫稚氣卻有浮誇的大肌肉，他說從小體格較同齡弱小，有時候會被其他同學欺負，當時就羨慕有強壯體格的人，考上警大後，警大有免費的健身房，從大二開始鍛鍊。

一方面是滿足小時候的期望，另方面是希望擔任刑警，練好體格才有力氣抓歹徒，幾乎每天到校內健身房報到，漸練成背闊肌線條，倒三角身形，鍛鍊迄今約有4年的時間；另陳員說，就讀警大時參加柔道校隊，為了能在比賽得名，開始到健身房健身，常遇到鑒原，所以一起鍛鍊，大三時參加66公斤量級柔道比賽，曾拿下第三名，研究所一年級時，在73公斤級拿下第二名，「所以不要小看健身帶來的好處」，兩人也齊聲說，「健身好處多，大家一起來」。

余員展現驚人的健身線條。（市刑大提供）

余員展現驚人的健身線條。（市刑大提供）

余員展現驚人的健身線條。（市刑大提供）

陳員健身也練出好身材。（市刑大提供）

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