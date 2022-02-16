拖吊費用起爭執仍連人帶車強拖 司機被依強制罪起訴

去年7月沈男與一名辛姓男子因拖吊費用起爭執，涉嫌不顧辛男反抗、不斷鳴按喇叭、大喊，連人帶車沿國道1號強拖至新北市林口區。新北地檢署今依強制罪嫌起訴沈男。（資料照，本報合成）

2022/02/16 17:30

〔記者王定傳／新北報導〕曾向車輛拋錨在國道上的車主謊稱：「車子橫在路中間危險」，將車子拖走後索取高額救援費的沈姓拖吊車司機，去年7月又與一名辛姓男子因拖吊費用起爭執，涉嫌不顧辛男反抗、不斷鳴按喇叭、大喊，連人帶車沿國道1號強拖至新北市林口區，新北地檢署今依強制罪嫌起訴沈男，並以他5年內再犯為累犯，請法院審酌是否加重其刑。

據查，2011年間，沈男曾向汽車拋錨在國道上的車主謊稱：「車橫在路中間很危險，要先拖走，一點點錢而已」，把車拖到維修廠後，向車主索取高額救援費用並出言恫嚇勒索；另又因拖吊費而與車主產生糾紛，竟與同夥恐嚇取財，一審桃園地院依恐嚇取財、詐欺取財未遂等罪，判處沈男4個月徒刑及拘役30日。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，去年7月13日晚間7時許，沈男又因拖吊費用與辛姓男子產生糾紛，不顧辛男還在汽車上，涉嫌連人帶車把他從國道1號旁泰山分隊駐地，沿國道1號拖往林口麗園國小，期間，辛男不斷按喇叭、大喊拒絕，沈男仍不理會而被告。

檢方偵辦時，沈男辯稱不知道辛男人在汽車上，檢方不採信，今日依強制罪嫌將他起訴，並以他5年內再犯為累犯，請法院審酌是否加重其刑。

新北地檢署。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法