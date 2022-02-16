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    獨攀北大武山墜落邊坡 男左眼10公分撕裂傷

    北大武山昨天深夜傳出有山友墜落邊坡，傷勢觸目驚心，所幸還能自行行走，經攙扶下山送醫。（屏東縣消防局提供，本報合成）

    北大武山昨天深夜傳出有山友墜落邊坡，傷勢觸目驚心，所幸還能自行行走，經攙扶下山送醫。（屏東縣消防局提供，本報合成）

    2022/02/16 16:31

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣泰武鄉北大武山昨天深夜再傳出有山友單攀卻墜落邊坡，經檜谷山莊莊主及屏縣消防局接力救援攙扶下山，今天凌晨送醫治療。

    屏東縣消防局指出，昨天晚上7時40分接獲報案，指泰武鄉北大武山舊登山口往上約500公尺處，有男子滑落邊坡受傷，受傷民眾意識清醒頭部受傷，派遣泰武、來義分隊、特搜大隊及第二大隊，由二大隊副大隊長林世斌擔任指揮官共計6車15人上山救援。

    消防局表示，由於距離遠，因此先行聯絡檜谷山莊莊主前往協助，晚間9時23分檜谷山莊莊主回報已接觸傷者，並先行將傷者緊急傷口包紮並帶至舊登山口，9時47分泰武分隊到達舊登山口接觸傷者。

    消防局接手後立即評估傷者傷勢，發現該名61歲男子意識清醒，但左眼上方有10公分撕裂傷、左眼腫脹無法睜開，因傷者可自行行走，由救難人員攙扶下山，今天凌晨0時21分由泰武分隊救護車後送至潮州安泰醫院救治。

    泰武分隊表示，推測該名男子為獨攀，在墜落邊坡後自行打電話求救，自述在滑落過程中翻滾多圈，未有頭部遭撞擊的印象，但一回過神來就發現左眼上方不斷冒出鮮血，左眼也無法睜開，右眼也是模模糊糊，推測應是在滑落過程中受傷，由於傷者疑似原有眼鏡已損壞，已換上備用眼鏡，無法排除是被自己的原有眼鏡割到，所幸還能自行行走，因此下山後立即送醫。

    北大武山昨天深夜傳出有山友墜落邊坡，經檜谷山莊莊主及屏縣消防局接力救援攙扶下山，今天凌晨送醫治療。（屏東縣消防局提供）

    北大武山昨天深夜傳出有山友墜落邊坡，經檜谷山莊莊主及屏縣消防局接力救援攙扶下山，今天凌晨送醫治療。（屏東縣消防局提供）

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