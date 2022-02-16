前空軍上校辛澎生涉共諜案 更一審仍判無罪

辛澎生涉嫌共諜案，高雄高分院更1審判決無罪。（資料照）

2022/02/16 14:49

〔記者鮑建信／高雄報導〕前空軍防空砲兵指揮部上校參謀長辛澎生涉嫌共諜案，地院依違反國安法，判處徒刑6月，但高雄高分院上訴審認為沒有替對岸發展組織改判無罪，下午更一審宣判，仍然判決無罪，可上訴。

檢方指出，1998年11月，辛澎生在友人安排下，前往印尼、韓國等地旅遊之際，與中共總政治部聯絡部人員趙明（化名）見面，並接受對方招待免費的旅遊食宿費用。

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後來辛（已退伍）得知趙明有意認識軍中高階將官，於是主動邀時任空軍防空砲兵第953旅上校旅謝嘉康（處分不起訴）共赴泰國普吉島旅遊，與趙明等人一起會面。

隔年7月，上海世界博覽會開幕，辛的民間女友人楊昀庭在趙明安排下，帶著辛、謝（謝因具有現役軍人身分未能成行，計有其配偶、父母及子女2人）家人到上海遊玩，並由對岸免費招待。

後來，辛、謝等一家人，又前往馬來西亞旅遊，均由中方人員出面接待，但謝妻回國後，認為經常出國與趙明等中國地區人士會面似有不妥，日後就不再接受邀請出國。

橋頭地院依發展組織未遂罪，判處辛和謝女各有期徒刑6月，可易科罰金。

檢方認為量刑太輕上訴，高雄高分院上訴庭重新勘驗當初檢調筆錄、錄音機及譯文，發現辛和同案的楊女都沒有坦承接受招待出國，也在筆錄中清楚表達不知趙明的身分，此部分與調查局筆錄有很大出入，謝出國旅遊，並非辛主動邀約，即便受招待也不等於發展組織，改判無罪。

二審檢方不服上訴，經最高法院撤銷，發回高雄高分院重新審理，更一審下午宣判，認為2人罪證不足，仍然判決無罪。

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