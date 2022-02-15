韓男酒駕撞死台女重判違憲重審 家屬再發連署向青瓦台請願

曾以琳的朋友出版「琳之光」繪本紀念她。（曾慶暉提供）

2022/02/15 23:15

〔記者王善嬿／嘉市報導〕在韓國攻讀博士的28歲台灣女留學生曾以琳，2020年11月在首爾遭金姓男子酒駕超速、闖紅燈撞死，金某一審、二審被判8年有期徒刑，今年元月全案又翻轉，韓國最高法院以「尹昌浩法」違憲等理由，將該案發回首爾中央地方法院重審，預計今年5月10日開庭，曾以琳父母近日再度發起連署，向韓國青瓦台、首爾中央地方法院請願，表達維持原判刑罰訴求。

南韓憲法裁判所去年11月以「尹昌浩法」中關於酒駕累犯加重處罰的道路交通法條款中，因沒有時間限制、存在違憲可能性等理由，做出違憲判決，連帶影響曾以琳案被發回重審。

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曾以琳的母親石宇慶表示，女兒在韓國的朋友，不僅以曾以琳名義設立獎學金，並認領首爾森林公園中刻有曾以琳名字的長椅、出版名爲《琳之光》的繪本等，紀念曾以琳，近日還再度發起連署，向青瓦台、法官請願維持原判，讓她及以琳父親、醫師曾慶暉得以繼續堅持，一定要讓酒駕犯罪者受到嚴厲懲罰，尤其撞死女兒的金某是第三次酒駕累犯，一邊說要悔改一邊又上訴，無法讓人感到悔改之心。

石宇慶說，女兒以琳過世至今，撞死她的犯嫌卻還未得到制裁，讓她心痛不已，希望台灣民眾一起加入連署，使韓國青瓦台嚴肅面對這不合理的法律，讓法律保護受害者而非加害者。

青瓦台請願網址https://www1.president.go.kr/petitions/Temp/3P16UW；法院連署網址https://forms.gle/qRmvpPjQK9xoAu92A。

青瓦台請願書中文翻譯如下：

不要讓臺灣留學生曾以琳白白死去。

向韓國青瓦台請願期間

22-02-14 ~ 22-03-16

親愛的朋友，我們是曾以琳的父親曾慶暉、母親石宇慶，我們28歲的寶貝女兒曾以琳於2020.11.06在首爾快回到家綠燈過斑馬線時，被已經有2次酒駕紀錄的兇手闖紅燈高速撞死。在此感謝您們極大愛心和關心，於2020年11月／23～12／23期間，為以琳向韓國青瓦台連署，在極快短的時間內，世界各國同心連署達到238,421票，我們是實在在悲痛中感動您們的付出。

當時酒駕者被判8年有期徒刑，酒後駕駛者雖然表示深刻反省和悔悟，但還是在判決後馬上進行了上訴，面臨大法院的判決。

但是在上訴中，憲法裁判所以「『尹昌浩法』中酒後駕駛2次以上時加重處罰的道路交通法條款，沒有時間限制，存在違憲可能性」爲由，做出了違憲判決。

因此，高等法院沒有確定曾以琳事件判決，而是駁回了訴訟發回地院重審。 這次是第三次酒後駕駛者，用汽車撞死28歲的我們女兒的事件，已經過了這麼長時間，還沒有得出結論。

酒後駕駛是預備謀殺人行爲，其危險性和危害性屢次被報道，如果是再犯，應該更嚴厲地處罰，這是合乎常識的，大家都會同意的。

但是，如果讓以琳死亡的加害者，僅以「尹昌浩法」被判違憲爲由就減刑，那麼我們擁有的常識根本無法理解，這是倒行逆施的法律。

在此懇求大家，千萬不要讓多次酒駕並且撞到以琳當場死亡的加害者，按照自己所做的付出代價。

所以我們在此懇求大家，並且邀請朋友，再次幫助我們，不分國籍的齊心協力，再次連署這次由以琳的朋友向青瓦台連署的行動，不要讓以琳的死白白犧牲。

期待您的連署能使韓國青瓦台嚴肅面對這不合理的法律，不是保護加害者，而是保護受害者。

我們再次在悲痛中懇求大家的幫助，我們感激不盡。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

曾以琳的韓國朋友認領首爾森林公園刻有曾以琳的椅子。（曾慶暉提供）

連署網頁。（曾慶暉提供）

連署登入畫面。（曾慶暉提供）

連署說明。（曾慶暉提供）

連署網頁說明。（曾慶暉提供）

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