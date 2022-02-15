倒車不慎害騎士撞死 貨車駕駛和雇主判賠621萬

倒車不慎害騎士撞上身亡，大貨車駕駛辯「倒車顯影沒看到他」，桃園地院法官判決駕駛及雇主須連帶賠償騎士父母621萬餘元。（記者鄭淑婷攝）

2022/02/15 21:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕30歲蔡姓男子2019年間駕駛大貨車，從桃園市楊梅區一處無名巷弄往電研路方向倒車，未注意後方狀況也未請人協助指引，造成張姓騎士閃避不及撞上身亡，蔡男自陳「倒車顯影沒看到騎士身影，後方也沒有人指揮」，刑事部分一審被判6月徒刑，騎士父母另提民事求償，桃園地院近日判決蔡男及雇主須連帶賠償2人共621萬餘元。

蔡男於2019年10月25日中午12點多，駕駛大貨車於楊梅區一處無名巷弄往電研路方向倒車，因未注意後方狀況導致騎士閃避不及撞上車尾，右側大量血胸、胸部凹陷、全身多處擦傷及骨折，送醫急救因傷重不治，刑事部分蔡男未與騎士父母達成和解，一審被依過失致死罪判刑6月，騎士父母另對蔡男及雇主提出民事求償。

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蔡男自陳，當時他駕車往電研路方向倒車，倒車顯影看不到對方騎車身影，後方也沒有人指揮；法官認為蔡男倒車未注意後方狀況，也未派人在車後指引或促使車輛避讓，與騎士撞上身亡有因果關係，而事發時蔡男正在執行公司職務，雇主也須負連帶賠償責任，扣除騎士父母已領取的強制責任金額200萬4902元，判決蔡男及雇主還須賠償2人共621萬8450元，可上訴。

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