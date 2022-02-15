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    首頁　>　社會

    瀝青除毛賣黑心豬頭皮獲利240萬 負責人夫妻等3人判刑

    業者將瀝青加熱熔化後，再浸泡豬頭皮，沾附表面。（新北市衛生局提供）

    業者將瀝青加熱熔化後，再浸泡豬頭皮，沾附表面。（新北市衛生局提供）

    2022/02/15 21:34

    〔記者溫于德／台北報導〕新北市八里區一家豬頭皮工廠涉嫌利用毒瀝青脫毛，導致有害人體健康物質殘留在豬頭皮，1年來不法獲利240萬元。士林地院審結，依違反食品安全衛生管理法，判負責人王騰德有期徒刑1年6月，沒收全部犯罪所得；員工翁榮鴻1年；王妻劉佳茹因犯罪時間僅2週，雖被判10月徒刑，但獲緩刑3年。可上訴。

    全案源於，新北市衛生局接獲線報，2018年2月2日清晨會同檢調前往查緝，發現王騰德、劉佳茹、翁榮鴻正以融化瀝青沾豬頭皮，藉凝固的瀝青塊剝除豬毛。士林地檢署訊後，分別先諭令王、劉、翁各以5萬、2萬、3萬元交保，偵結後均起訴。

    士院認為，王騰德未辦理工廠登記便私設豬頭皮工廠並雇用翁榮鴻，而工廠自2017年2月3日至2018年2月2日，用900元購買每顆重約25公斤的瀝青，並由王指示翁赴萬華區環南市場、三重區攤商住處，以每片20至25元費用購買豬頭皮，另從多名豬肉攤商拿取未脫毛的豬頭皮。

    王騰德等3人再於工廠內加熱、融化瀝青後接觸豬頭皮，再放置水槽冷卻，後持刀或用瓦斯噴槍除去殘毛、瀝青，最後把豬頭皮放在脫毛機除去剩餘物質，並將除毛完成的豬頭皮透過不知情攤商賣給民眾。

    士院認為，王騰德等3人為謀私利，使用有害人體健康的瀝青脫毛，審酌3人均無前科，而王騰德因而獲利240萬元，受影響範圍、人數均廣，以及翁榮鴻是受僱身份，劉佳茹犯罪時間僅2週，分別判刑。

    豬頭皮製造工廠囤放一桶桶瀝青。（新北市衛生局提供）

    豬頭皮製造工廠囤放一桶桶瀝青。（新北市衛生局提供）

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