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    首頁　>　社會

    婦買2顆10元洋蔥忘記結帳 菜販獅子大開口索賠5萬

    桃園市黃姓婦人上市場買菜，被攤商發現提袋內有2顆洋蔥沒結帳，黃女當下表達因買的菜很多而放在袋內忘記拿出來結帳，且2顆洋蔥只價值10元、要求老闆補算，但劉姓菜販認為黃婦竊盜，堅持索賠5萬元。（彭博、情境照；本報合成）

    桃園市黃姓婦人上市場買菜，被攤商發現提袋內有2顆洋蔥沒結帳，黃女當下表達因買的菜很多而放在袋內忘記拿出來結帳，且2顆洋蔥只價值10元、要求老闆補算，但劉姓菜販認為黃婦竊盜，堅持索賠5萬元。（彭博、情境照；本報合成）

    2022/02/15 17:17

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市黃姓婦人上市場買菜，被攤商發現提袋內有2顆洋蔥沒結帳，黃女當下表達因買的菜很多而放在袋內忘記拿出來結帳，且2顆洋蔥只價值10元、要求老闆補算，但劉姓菜販認為黃婦竊盜，堅持索賠5萬元未果，雙方為此鬧進警局，黃婦被依竊盜罪嫌送辦；桃園地檢署檢察官調查認為，黃女當時確實買了許多貨品，2顆洋蔥確實有可能是忘記在提袋內而未結帳，而店家只是懷疑黃女竊盜，並無具體證據，基於「罪證有疑、利於被告」證據法則，偵結將黃女予不起訴處分。

    檢警調查，沒有前科的62歲黃婦於去年8月29日前往八德區一處菜攤買菜，買了整籃不同種類蔬菜，結帳時劉姓菜販發現她的提包內有2顆洋蔥沒拿出來結帳，當場認為黃婦偷竊、索賠5萬元；黃怒認為她只是買的東西很多而忘記拿出來結帳，要求攤商補算金額，但劉姓菜販堅持要5萬元，雙方各執一詞鬧進警局。

    因劉堅持要5萬元，黃婦堅持沒竊盜，警方無從調解，只能依攤商提告指述，將黃婦依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

    檢察官調查認為，黃婦並無前科，當時也確實在菜攤買整籃的青菜，而2顆洋蔥當時時價也僅10元，現場也無監視器拍下過程，只憑菜販單一指述難以認定黃婦有竊盜行為，基於「罪證有疑、利於被告」證據法則，偵結將黃婦以不起訴處分。

    桃園市黃姓婦人買菜因2顆10元洋蔥沒拿出來結帳，被攤商索賠5萬元而鬧進法院，桃檢認為黃婦並無前科、當時確實買整籃菜，罪證有疑，偵結將黃婦以不起訴處分。示意圖。（資料照）

    桃園市黃姓婦人買菜因2顆10元洋蔥沒拿出來結帳，被攤商索賠5萬元而鬧進法院，桃檢認為黃婦並無前科、當時確實買整籃菜，罪證有疑，偵結將黃婦以不起訴處分。示意圖。（資料照）

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