狼父涉猥褻2親生女兒 女童指證：「有看到爸爸摸屁股」

新北地檢署。（資料照）

2022/02/15 16:16

〔記者王定傳／新北報導〕男子阿強（化名）涉嫌從2019年起至去年5月間，以每週至少2次的頻率，撫摸一對年僅10歲或8歲親生女兒的臀部、胸部及下體，後來因女童母親教導女兒如何保護自己時，女童才告知有遭到父親摸身體一事，阿強雖否認，但這對姐妹均指證有看到：「爸爸摸姐姐或妹妹臀部」，新北地檢署今依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪嫌起訴阿強。

檢警調查，阿強明知2名女兒當時僅就讀國小五年級或三年級，對性行為概念未成熟，竟涉嫌從2019年起至去年5月間，在住處房間內，以每週至少2次的頻率，撫摸這對姐妹的臀部、胸部及下體；去年5月間，女童母親教導女兒如何洗澡及保護自己時，女童才告知有遭到父親摸身體一事，全案因而曝光。

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檢方偵辦時，阿強矢口否認猥褻女兒，不過，這對姐妹均指證：「爸爸摸姐姐或妹妹臀部」，女童母親亦指證，當女兒告知此事時，有以手示範父親如何進行猥褻動作，檢方綜合相關證據後將阿強起訴；至於被害者中的妹妹在警詢後向社工擔心父親遭判刑，而改稱阿強沒有犯罪，但檢方認為這與一般兒少家內案件中，被害者常有矛盾、衝突情形相似。

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