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    首頁　>　社會

    土地法專家沈應南接掌台中高等行政法院 蘇秋津升任高雄高等行政法院院長

    高雄高等行政法院院長沈應南將接任台中高等行政法院。（資料照。記者吳政峰攝）　

    高雄高等行政法院院長沈應南將接任台中高等行政法院。（資料照。記者吳政峰攝）　

    2022/02/15 16:10

    〔記者吳政峰／台北報導〕台中高等行政法院院長許金釵的行政職期滿6年，依法必須卸任，司法院人事審議委員會15日通過她調往懲戒法院的議案，其遺缺由土地法專家、高雄高等行政法院院長沈應南接任；而沈應南留下的院長職，則由同院庭長蘇秋津升任。派令預定3月21日生效。

    司法院人審會15日決議，許金釵調為懲戒法院法官，留下來的職缺由沈應南調任；而沈應南留下的高高行龍頭一職，則由同院庭長蘇秋津升任。

    此外，人審會決議新北地院法官饒金鳳升任同院法官兼庭長，庭長任期至法務部司法官學院司法官班第63期分發報到（2024年間）前1日止，得連任1次。

    人審會另通過服務成績審查案，新北地院試署法官陳盈如、宋家瑋、陳志峯、吳智勝、新竹地院試署法官王靜慧、台中地院試署法官黃凡瑄、林德鑫、彰化地院試署法官陳怡潔、高雄地院試署法官陳力揚，試署服務成績均經審查及格。

    候補部分，台北地院候補法官許峻彬、桃園地院候補法官張明宏、台南地方法院候補法官潘明彥，候補服務成績均經審查及格。

    人審會同意發給台中地院法官兼庭長唐中興稅務類型專業法官證明書，新北地院法官陳苑文、台中地方法院法官陳斐琪等2人家事類型專業法官證明書。

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