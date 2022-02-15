「真不是人幹的！」愛車遭破壞 緝凶抓到7隻「黑狗兄」

新竹縣新豐鄉王姓婦人的愛車2側塑膠葉子板被流浪犬「圍攻」的慘狀。（圖由新湖警分局提供）

2022/02/15 16:09

〔記者黃美珠／新竹報導〕愛車安放在自家前院，一覺醒來，赫然發現2側的塑膠葉子板竟然變得坑坑疤疤，疑似遭人破壞！新竹縣新豐鄉62歲王姓婦人氣得報警，沒想逮到的竟是一群「黑狗兄」，「還真的不是人幹的！」是7隻「浪浪」所為，讓王婦只能徒呼負負。

新竹縣新湖警分局新豐分駐所日前接獲王婦氣呼呼登門報案，表示她要開車出門，沒想到卻驚見停放在自家前院的自小客車葉子板坑坑洞洞，疑遭不明人士惡意毀損。

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警方受理後調閱周邊監視器卻意外發現，上週五、11日凌晨2點左右，在漆黑的夜空中有好幾對亮晶晶的大眼睛在閃爍，仔細看，原來是7隻黑色土狗，當下立刻破案！原來車頭2側葉子板凹凸不平的傷痕和坑洞竟然就是牠們的傑作。

警方說，王婦獲悉前述黑狗兄都是流浪狗，深夜群聚、把她的愛車葉子板當潔牙棒使用，根本求償無門，只好自認倒楣。粗估王婦的愛車損失約1萬元上下。

新豐鄉長許秋澤乍聽到這個新聞也覺得詫異，但是很遺憾的說，依照現行的動物保護法律，除非流浪動物咬人、傷人，否則他們不能任意捕捉，所以對於王姓婦人的鬱悶經驗，他感同身受，但也無法前往「搜捕」浪浪，給鄉親交代。

新竹縣新豐鄉王姓婦人的愛車2側塑膠葉子板被流浪犬「圍攻」的慘狀。（圖由新湖警分局提供）

新竹縣新豐鄉王姓婦人的愛車2側塑膠葉子板被流浪犬「圍攻」的慘狀。（圖由新湖警分局提供）

新竹縣新豐鄉王姓婦人的愛車2側塑膠葉子板被流浪犬「圍攻」的慘狀。（圖由新湖警分局提供）

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