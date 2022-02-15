詐領1萬9千元訪視費判緩刑 少校教官鐵飯碗丟了

新北地院依「利用職務機會詐取財物」判黃姓少校軍訓教官1年10月，緩刑4年，褫奪公權2年，並支付公庫5萬元，沒收1萬9000元；二審、三審都認為一審判決無違誤，先後駁回上訴，全案確定。圖為最高法院。（資料照）

2022/02/15 12:09

〔記者張文川／台北報導〕新北市某高中黃姓少校軍訓教官，有定期訪視認輔學校替代役男之責，若是在下班前往視訪，則可請領每次250元視訪勤務費，但他明明都是上班時前往，卻偽造文書謊稱是下班時視訪，據以向新北市教育局詐領1萬9000元，檢方偵查時他即認罪繳回犯罪所得；一審新北地院依「利用職務機會詐取財物」輕判1年10月，緩刑4年，褫奪公權2年，並支付公庫5萬元，沒收1萬9000元；二審、三審都認為一審判決無違誤，先後駁回上訴，全案確定。

判決指出，新北市政府教育局的「教育服務役男輔導訪視執行計畫」規定，黃姓男教官須定期至其認輔的6間高中、國中小，訪視服役的替代役男，若在下班時間前往訪視，可請領每次250元費用，若是上班時間前往，則須簽署「放棄替代役訪視勤務費切結書」不得請領款項。

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黃男於2017年至2018年間，都於上班時間前往訪視替代役男，依規定不得請領訪視勤務費，但他仍按月製作「實際訪視所轄役男勤務費印領清冊」，謊稱是利用下班時間訪視，陸續向教育局詐領1萬9000元。檢方偵辦時，黃男即坦承犯行並繳回犯罪所得，檢方起訴時建請法院減輕其刑。

法院審理時，黃男認罪，新北地院考量黃男是現役軍人，本應恪遵職守，廉正自持，竟生私心犯案，為貪圖小利詐領款項，有損官箴，但素行良好，因一時失慮而便宜行事，發覺有觸法之虞，即繳回犯罪所得，全案犯罪所得僅1萬9000元，犯罪情節尚屬輕微，予以減刑，輕判1年10月、緩刑4年，但褫奪公權2年。

由於褫奪公權將使黃姓教官丟頭路，黃男上訴請求撤銷，二審高等法院、三審最高法院都認定，一審量刑時已考量各種因子與減刑條件，量刑無違誤，褫奪公權也未超出裁量權範圍，駁回上訴，維持一審刑度定讞。

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