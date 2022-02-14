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    今晚上看12.5億！威力彩買氣旺 包牌、合買特別多

    草屯鎮曾開出大樂透頭獎的彩券行，今天買彩券的顧客多。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮曾開出大樂透頭獎的彩券行，今天買彩券的顧客多。（記者陳鳳麗攝）

    2022/02/14 18:45

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕威力彩已連續32期摃龜，頭獎獎金上看12.5億元，南投縣草屯鎮的彩券行這兩天的買氣都很旺，尤其今天（14日）下午4點過後人潮更多，有彩券業者透露，有年輕人幫老闆來包牌，一口氣花了5萬元，最近因民俗專家指出某些生肖財運佳，或找什麼生肖合資會中獎，就有顧客閒聊時自稱今年很旺，也有人說有要找屬龍的親人合買，這類顧客以中年人較多。

    威力彩上週再摃龜後，今晚的頭獎獎金上看12.5億元，是今年第一個獎金破10億元的頭獎獎金，民眾受到高額獎金的激勵，這幾天的買氣更為熱絡，曾在4年多前開出大樂透頭獎的草屯鎮順億彩券行，今天即顧客頗多，兩名店員幾乎沒有停下休息過。

    春節期間刮刮樂開出百萬元紅包的來客發彩券行，除了刮刮樂賣到缺貨，今天上門買威力彩的人也很多，林姓業者表示，今天就有1名年輕人來包牌，他在店裡還打了電話給老闆，確定老闆要5萬元包牌，他才敢下手買。其他也有花上萬元或1、2萬元包牌的顧客。

    業者也說，從春節至今，很多民俗專家都有提點中威力彩的幸運生肖，這兩天也真的有較常來顧客買完威力彩後留下聊天，指民俗專家說今年屬牛羊豬生肖的人財運很好，還說要虎年要找屬龍的合資，龍虎鬥衝一波，而這類顧客以3、40歲或年紀再大一點的中年人較多。

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