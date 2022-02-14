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    她辦預付卡換現金拿錢就斷卡 故技重施竟遇同一位「苦主」

    雙方爆發衝突，警方趕到現場。（記者王冠仁翻攝）

    雙方爆發衝突，警方趕到現場。（記者王冠仁翻攝）

    2022/02/14 16:53

    〔記者王冠仁／台北報導〕24歲簡姓女子上網看到某通訊行在收購預付卡，她以自己、丈夫、2名小孩的名義，辦了19張預付卡，再以每張2百元價格轉賣給31歲盧姓男子，簡拿到錢後立刻斷卡並將盧封鎖。不久後，簡缺錢花用又故技重施，她與對方相約某通訊行辦預付卡，不料，到場後發現對方就是盧，雙方5人爆發衝突，最後全被帶回派出所。

    警方調查，簡姓女子因為缺錢花用，她日前發現網路上有人在收購預付卡，由於每人只能辦5張預付卡，她就以自己、丈夫、2名小孩的名義，總共辦了19張預付卡。她依廣告上資訊與31歲盧姓男子相約面交，交付19張預付卡並拿到3800元。

    簡拿到錢後，疑擔心對方把預付卡門號拿去做不法用途，不久後就斷卡，並與盧斷絕聯繫；盧發現收購來的門號無法使用，還聯繫不上簡女，氣得大罵。

    不久後，簡又因缺錢，她換新帳號在臉書上繼續查看收購預付卡的廣告。不過，簡沒料到，盧也換了新帳號繼續收購預付卡，雙方相約前晚7時許到台北市延平北路二段一處通訊行辦預付卡。

    雙方到場後，盧認出對方，上前與簡女理論；她見苗頭不對、打算落跑，盧這時拿出辣椒水朝簡女噴灑攔阻。與簡女同行的楊姓友人見狀上前制止，盧則打電話找來王男、江男到場助陣，王趕到後情緒失控毆打楊男。

    警方接獲附近民眾報案到場，將盧、簡等雙方5人全部帶回派出所釐清；警方最後將他們都依聚眾鬥毆罪嫌送辦。警方說，盧聲稱自己從事通訊行業，有收購預付卡之需求，但警方不排除他提供人頭門號給詐騙集團使用，也將一併深入追查。

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