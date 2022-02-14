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    補教老師犯2次性侵還與少女愛愛 賠100萬法官仍不給緩刑

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/02/14 15:19

    〔記者王定傳／新北報導〕簡姓補習班老師在補習班與汽車內，與12歲女學生發生愛撫、指侵等性行為，事後他賠償100萬元力求緩刑，被害者父親雖和解但表示：「不想要跟他有瓜葛才簽和解書，請依法處理」，新北地院合議庭亦查出他早有2次性侵判刑記錄，且他身為老師對學生犯案，犯罪情節非輕，不宜給緩刑，依對未滿14歲女子為性交罪判刑3年6月。

    檢警調查，前年12月起至去年2月為止，簡男在補習班、汽車內，在不違反12歲女學生意願下，發生親吻、愛撫及指侵、口交等性行為，後來，女學生父親檢視少女手機訊息，察覺有異，報警處理。

    簡男坦承犯行，賠償100萬元達成和解，其委任律師則替他求情說：「簡男已經受到懲罰，也知道錯了，請從輕量刑，並諭知緩刑」。

    合議庭則查出，簡男早已有2次性侵記錄，一次易科罰金執行完畢，一次獲得緩刑，雖他前案執行完畢後沒有其他犯罪記錄，但這次他所為是3年以上10年以下之罪，形式上已不符合緩刑要件，且他於本案犯行不只一次，以自身為成年人，又是補習班老師，所為對少女產生負面影響，犯罪情節非輕。

    合議庭再綜合被害者父親偵查時所述：「傷害已造成無法彌補，我不想要跟他有瓜葛才簽和解書，請依法處理」，因此認為仍應有相當非難、制裁，才足以讓簡男心生警惕，簡男有實際接受刑罰執行的必要，不宜給予緩刑宣告。

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