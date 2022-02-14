中正大學公布去年司法與犯罪防制調查 整體治安滿意度下滑10％

中正大學今天公布「2021年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」。（記者王冠仁攝）

2022/02/14 13:32

〔記者王冠仁／台北報導〕中正大學犯罪研究中心今天公布「2021年台灣民眾對司法與犯罪防治滿意度調查」，調查發現，民眾在「住家與社區治安狀況的觀感」近年維持近9成滿意度，可見警方努力獲民眾肯定。不過，整體治安滿意度由61.6%下降至51.6%，幅度不小；學者推測，這可能與近來發生多起社會矚目案件有關。

此次調查，民眾對「住家與社區治安狀況的觀感」，有88%感到滿意，且近10年來維持8成以上；民眾對警察維護治安工作、對政府強化社會安全網各項措施、對法官可公平公正審理與判決刑事案件、對政府強力緝毒、對政府防制詐騙的滿意度分別為82.5%、60.7%、33.1%、63.2%、62%，另有76.3%民眾反對廢死。

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去年整體治安滿意度與前年相比下滑10%，中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆、許華孚分析，調查可分為「客觀數據」與「主觀感受」，在警政機關努力打擊犯罪下，各種刑案破獲率不低，民眾也敢深夜出門，因此民眾對住家與社區治安滿意度高。但近期曾發生多起超商店員被攻擊、挖眼案、「棒球隊」等暴力案，這些案件透過媒體、網路傳播，可能導致民眾對治安信心動搖。

至於民眾對防制詐騙滿意度，由66.7%降至62%，許華孚認為，近兩年受疫情影響，網路活動變多，連帶導致詐騙案層出不窮，且許多詐騙集團跨境犯罪，檢警沒辦法凍結國外帳戶，政府應提升相關作為。犯罪防治學系主任馬躍中說，詐騙集團腦筋動得快，甚至會分析民眾個人需求、量身訂做詐騙手法，對於這類「變異詐騙」，警政機關應該迅速破案才能收威嚇懲戒效果。

馬耀中還說，近年民眾對法官公正判決滿意度不高，他認為法院應該強化跟民眾溝通司法流程。因為法官是根據警方偵查、檢方起訴進行審判、執行，若前期檢警有疏漏導致無法公正審判，過錯卻是法官扛，不盡公平。鄭瑞隆也認為，法官不必追求滿意度，因為法官必須依憲法賦予之職權獨立審判，且判決一翻兩瞪眼，不可能全部都滿意。

此次調查期間為去年1月25日至27日，全部播出3萬多通電話、完成訪問1824為民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.2%。

警政署說，雖然近來發生多起矚目案件讓民眾對治安有不穩定感，但除警方立即破案，也陸續啟動掃黑專案以斷絕黑幫金流。此外，新店槍擊命案犯嫌押解回台、警方查獲陸上最大宗海洛因走私案，均使民眾對警方維護治安具高度信心，未來警政署將因應當前犯罪趨勢持續精進各項維護治安作為。

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