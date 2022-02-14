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    小心荷包！台中市3處區間測速重啟 2/16開始執法

    台中市3處區間測速重啟，本月16日開始執法。（警方提供）

    台中市3處區間測速重啟，本月16日開始執法。（警方提供）

    2022/02/14 13:06

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路因事故頻傳，警方設置3處區間測速執法因應，卻因系統未通過中央的相關檢定標準，一度停用，但經過全國性統一檢測、資安等規範後，將在本月16日重啟執法，提醒用路人依道路速限通行，以免受罰，更重要的是減少事故傷亡風險，保障生命安全。

    台中市沙鹿區向上路6段及台61線西濱快速道路（北上157K至151K及南下148K至156K），均為往返台中市的重要道路，尤其行經大型車輛眾多，為防制事故，市警局於109年1月啟用區間測速執法，但當年5月因中央尚無訂定設備精準度及資訊安全相關檢定標準，暫停使用迄今。

    市警局交通大隊統計，向上路6段實施區間測速前月平均發生21.4件交通事故，實施後降至15.8件，較實施前下降26%，停用後迄今月平均交通事故19.9件，較實施期間上升26%；另台61線（梧棲清水龍井路段）實施區間測速前月平均發生5.5件交通事故，實施後降至3.2件，較實施前下降42%，停用後迄今月平均交通事故6.7件，較實施期間上升109%，事故數據顯示，區間測速實施，對於事故防制有顯著幫助。

    為此交通部在去年底指示，全國區間測速系統只要通過精準度及資訊安全相關檢驗，即可恢復執法，台中市已完成相關檢驗，將在16日依規定三處重啟區間測速，呼籲用路人行經前述路段，遵守交通速限行駛，而這3處分別是：

    1、龍井區向上路6段與中興路口至沙鹿區向上路6段與自立路口

    2、台61線快速道路157.8K至151.6K（南向北）

    3、台61線快速道路148.1K至156.4K（北向南）

    市警局長蔡蒼柏表示，區間測速是希望透過科技儀器，嚇阻超速違規行為，養成用路人遵守交通規則的良好習慣，進而達到事故防制的目標，區間測速路段現場均有相關警示牌面，請用路人遵守速限行駛，切勿刻意加、減速，保持車流穩定行進，提升用路安全。

    台中市3處區間測速重啟，本月16日開始執法。（警方提供）

    台中市3處區間測速重啟，本月16日開始執法。（警方提供）

    區間測速透過科技儀器，希嚇阻超速違規行為。（警方提供）

    區間測速透過科技儀器，希嚇阻超速違規行為。（警方提供）

    區間測速透過科技儀器，希嚇阻超速違規行為。（警方提供）

    區間測速透過科技儀器，希嚇阻超速違規行為。（警方提供）

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