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    悲傷情人節！他冒雨騎車找女友 中途車禍死劫

    事故現場。（民眾提供）

    事故現場。（民眾提供）

    2022/02/14 11:39

    〔記者許國楨／台中報導〕悲傷情人節！台中黃姓男大生今天凌晨冒雨騎車要去找女友途中，在路口見一輛自小客要轉彎，情急下緊急煞車卻疑因天雨路滑摔車，接著連人帶車與自小客碰撞後，經送醫仍因傷重宣告不治，而女友因苦等男友未果根據手機定位找人，才驚知男友發生車禍殞命，悲慟不已。

    這起死亡車禍發生在今天凌晨3時38分許，36歲蘇姓男子當時駕駛自小客沿崇德路往市區方向行駛，就在路口左轉進化北路，另輛對向由20歲黃姓男大生騎乘的機車，則是沿崇德路往太原路方向直行到該路口時，突見自小客要左轉急煞車，但疑因天雨路滑導致連人帶車摔倒在地。

    而機車倒地滑行後連同黃生與自小客再發生碰撞，這一撞造成自小客車駕駛蘇男額頭擦傷自行就醫，但黃生頭部、胸部四肢多處受傷，由119送中國醫藥大學附設醫院急救，仍因傷重宣告不治；轄區第二分局交通分隊獲報趕往處理，蘇男經酒測無酒精反應，而黃生因到院前已死亡，無法做抽血檢測酒測值檢驗。

    案經警方調閱相關路口監視器檢視，初判兩造疑都有違規情事，但確實肇因及責任歸屬仍進一步鑑定釐清；據了解，今天是西洋情人節，就讀僑光科大的黃生，當時冒雨騎車要去找女友，未料途中遇死劫，而其女友因苦等不到男友撥打手機未果，根據手機定位系統找人，才驚知男友已發生車禍身亡，悲慟不已。

    第二分局長陳家銘說，特別呼籲用路人於天候不佳時更應減速慢行，注意行車安全及防禦駕駛觀念，用路人應確實遵守交通標誌、標線規則，以保障行車安全，警方已加強該路口巡邏守望，防制交通事故發生，落實交通安全宣導工作。

    黃生的安全帽。（民眾提供）

    黃生的安全帽。（民眾提供）

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