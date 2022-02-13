連人帶車墜谷影片曝光 南投丹大林道險峻令人頭皮發麻

南投縣信義鄉丹大林道地勢險峻，李姓山友（前者）騎機車卡在碎石坡路段情形。（記者謝介裕翻攝）

2022/02/13 13:52

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉丹大林道地質破碎，且路況十分惡劣，不過，林務局於今年1月24日開放機車、腳踏車等2輪車通行以來，掀起一股騎乘機車登山風潮，導致昨日又發生1起連人帶車摔落20多公尺深谷的意外，影像被po上網後，令人怵目驚心，林務局南投林管處及南投縣消防局也再度苦口婆心提醒民眾，騎機車出發挑戰丹大林道前，一定要做好萬全準備及風險評估，類似意外才可避免發生。

海拔標高2980公尺的七彩湖及2999公尺的六順山，係信義鄉丹大山區2大著名景點，原本可透過「孫海橋」越過濁水溪與外界聯繫，惟因2004年敏督利風災造成橋樑嚴重受創，之後改建的吊橋又於2008年的88水災中遭沖毀，此後唯一的通道「孫海橋」並未再重建，形同與世隔絕，導致民眾想親近七彩湖及六順山變得困難重重。

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惟日前台電因「新東西線電塔供電系統」歲修作業，再度完成「鋼便橋」穿越濁水溪與丹大林道銜接，使得丹大山域對外不必涉水、溯溪進出後，便在網路社群掀起揪團騎車挑戰爬山的熱潮。

南投縣消防局說，昨1名39歲來自台南的李姓男子，也是因此與朋友各自騎著1部機車前往丹大林道才發生連人帶車墜谷意外，還好最後平安獲救，惟當天摔車墜谷瞬間的影片今日曝光後，包括連救援人員看了頭皮也發麻。

影片中的李姓山友，在丹大林道18k處的碎石坡路段，疑似重心不穩，隨即連人帶車從邊坡一直滾落到20多公尺深的山谷後倒地不起，現場民眾見狀，一方面向消防單位通報，一方面協助救援，也再度凸顯林道路況崎嶇不平又地勢險峻的一面，消防局說，值得民眾多加注意，畢竟認識山域危險性，有了多一分的準備，才能少一分意外及傷害發生。

南投縣信義鄉丹大林道地勢險峻，但因開放兩輪車通行掀起騎機車爬山熱潮。（記者謝介裕翻攝）

南投縣信義鄉丹大林道地勢險峻，李姓山友騎機車在碎石坡路段不穩開始墜谷情形。（記者謝介裕翻攝）

南投縣信義鄉丹大林道地勢險峻，李姓山友騎機車在碎石坡路段，連人帶車墜谷情形。（記者謝介裕翻攝）

南投縣信義鄉丹大林道地勢險峻，李姓山友（左）騎機車在碎石坡路段墜谷後，山友（右）冒險協助救援。（記者謝介裕翻攝）

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