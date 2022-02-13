25歲軍人涉殺害2幼子 墜樓前PO臉書︰要放妻子自由......

台中潭子發生25歲蕭姓職業軍人涉嫌殺死兩名年幼小孩後跳樓輕生的慘劇。（記者歐素美攝）

2022/02/13 13:39

〔記者歐素美／台中報導〕台中潭子發生25歲蕭姓職業軍人疑殺死兩名年幼小孩後跳樓的慘劇，他在墜樓前在臉書po文，強調要放妻子一個人自由，不給她小孩及自己的壓力，對比他在臉書po出與兩名幼子和樂的照片，令人不忍；其妻子則事後在臉書回嗆「截圖只截圖對你有利的，今天你殺我的孩子，你跳樓自殺怎麼樣？你有得救，我的小孩呢？」隨後又刪回文。

蕭男在墜樓前從住家樓上拍下有男子接送妻子上下車的畫面，並po出妻子與某男子在line裡的曖昧對話，他寫下「我也嘗試在努力想讓事情變好，但最近妳的行為卻越來越回不來了，越來越沉浸在追求者的曖昧關係裡面，妳覺得沒跟別人發生關係不犯法，但其實這些對話記錄來說已經構成侵害配偶權的部分了」。

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蕭男說，「我知道我之前對妳們可能真的不好，但我也很努力在改變了，可是妳卻越來越回不來了，妳喝醉了我安撫妳，求妳不要在半夜跟朋友出門了，妳卻跟我說妳們之間沒幹嘛別擔心，可是當下看到妳的定位是一路直直的往男生的家裏去，一待就是整個晚上，我真的內心承受不住」。

蕭男說，妻子執意要跟剛認識的男生出門，妻子想離婚，但他不想離婚，甚至妻子「偷偷去應徵陪酒小姐」也沒跟其他人說過，默默接受，「如果說這一切都是妳想要的生活那就去吧，我會放妳一個人自由的，不會給妳小孩的壓力和我的壓力」。

他說︰「我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，所以抱歉我又不成熟了一次了，也是最後一次了」！其妻子則事後在蕭男臉書po文中回嗆「截圖只截圖對你有利的，今天你殺我的孩子，你跳樓自殺怎麼樣？你有得救，我的小孩呢？」隨後又刪回文。

蕭男最後寫下「謝謝妳出現在我生活裡面，我真的好愛妳們，如果真的可以希望我下輩子能好好對待妳們能在跟妳們在一起」，「對不起，我愛妳」！

其朋友也在下方回應說，「說你愛他們，看了也覺得可笑，如果愛，他們也不會在你手裡離開，他們還有大好的人生要走，卻被你給掌控了他們的人生，一次兩個，你怎麼下得了手」 並指控蕭男「太虛偽」，小孩就算在身邊也只顧自己滑手機，小孩一點都不黏他，「當爸爸的人一點都不耐煩，一個在哭了，又把另一個搞哭」。

蕭男在墜樓前於臉書po文。（擷取自臉書）

妻子劉女在蕭男臉書回嗆「今天你殺了我的孩子」。（擷取自臉書）

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