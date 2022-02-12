2/12 今彩539頭獎開出4注！獎落新北、新竹、台中

今晚（2月12日）開獎的第111000037期今彩539頭獎開出4注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/02/12 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月12日）開獎的第111000037期今彩539頭獎開出4注，由新北市淡水區大忠街14號「亮金金彩券行」、新北市蘆洲區中原路36號1樓「金順發彩券行」、新竹市北區客雅里北新街58號「冠達商行」、台中市沙鹿區沙鹿里四平街171之2號1樓「晟發彩券行」開出；第111000037期雙贏彩，頭獎摃龜。

第111000037期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、08、09、10、11、13、18、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共151注中獎，每注可得500元；肆獎共1699注中獎，每注可得100元。

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第111000037期今彩539中獎號碼為「04、07、11、21、22」，頭獎共4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共434注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1890注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬9095注中獎，每注可得50元。

第111000037期39樂合彩中獎號碼為「04、07、11、21、22」，四合共31注中獎，每注可得21萬2500元；三合共692注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4844注中獎，每注可得1125元。

第111000037期3星彩中獎號碼為「159」，正彩共63注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000037期4星彩中獎號碼為「4584」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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