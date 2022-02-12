丹大林道開放機車不到1個月又傳意外 山友連人帶車墜谷
2022/02/12 20:01
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉通往七彩湖唯一要道丹大林道，今日又發生摔車意外，也是林務局於今年1月24日開放機車、腳踏車等2輪車以來第2起，還好李姓山友被救起送醫後，並無生命危險，可謂是不幸中之大幸。
南投縣消防局指出，今日下午接獲通報，指李姓男子（39歲，台南市人）獨自騎乘機車上山，途經丹大林道18k處時不慎從邊坡摔落深約20多公尺的山谷後，該局立即啟動山域救援機制，派遣信義消防分隊人員4名、義消8名、林務局人員1名及民間搜救人員1名，並搭配勤務車、救護車及搜救機車4輛前往救援。
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由於丹大林道狹小、崎嶇不平，大型車輛只能到達14k處，救援人員後續路段被迫以徒步或騎乘搜救機車方式前往，並在下午1時左右抵達事故現場後，立即檢視傷者狀況，發現傷者雖然肢體有多處擦傷，包括左手腕、髖骨疑似骨折，但意識清楚，經初步包紮及固定後，隨即使用山搜獨輪車以人力接駁方式將傷者運送下山，再轉搭救護車至竹山秀傳醫院救治，再次達成此艱難的救援任務。
消防局說，丹大林道地質十分脆弱，且去年因豪大雨受創的諸多路段尚未完成修復，加上一般民眾對此地形及環境不熟悉，騎乘機車具有相當危險性，呼籲民眾勿輕易騎機車前往，才是確保登山安全之道。