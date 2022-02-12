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    丹大林道開放機車不到1個月又傳意外 山友連人帶車墜谷

    南投縣信義鄉丹大林道又發生山友連人帶車摔落山谷意外，還好墜谷山友平安獲救。（南投縣消防局提供）

    南投縣信義鄉丹大林道又發生山友連人帶車摔落山谷意外，還好墜谷山友平安獲救。（南投縣消防局提供）

    2022/02/12 20:01

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉通往七彩湖唯一要道丹大林道，今日又發生摔車意外，也是林務局於今年1月24日開放機車、腳踏車等2輪車以來第2起，還好李姓山友被救起送醫後，並無生命危險，可謂是不幸中之大幸。

    南投縣消防局指出，今日下午接獲通報，指李姓男子（39歲，台南市人）獨自騎乘機車上山，途經丹大林道18k處時不慎從邊坡摔落深約20多公尺的山谷後，該局立即啟動山域救援機制，派遣信義消防分隊人員4名、義消8名、林務局人員1名及民間搜救人員1名，並搭配勤務車、救護車及搜救機車4輛前往救援。

    由於丹大林道狹小、崎嶇不平，大型車輛只能到達14k處，救援人員後續路段被迫以徒步或騎乘搜救機車方式前往，並在下午1時左右抵達事故現場後，立即檢視傷者狀況，發現傷者雖然肢體有多處擦傷，包括左手腕、髖骨疑似骨折，但意識清楚，經初步包紮及固定後，隨即使用山搜獨輪車以人力接駁方式將傷者運送下山，再轉搭救護車至竹山秀傳醫院救治，再次達成此艱難的救援任務。

    消防局說，丹大林道地質十分脆弱，且去年因豪大雨受創的諸多路段尚未完成修復，加上一般民眾對此地形及環境不熟悉，騎乘機車具有相當危險性，呼籲民眾勿輕易騎機車前往，才是確保登山安全之道。

    南投縣消防局救援人員透過山搜獨輪車將在信義鄉丹大林道墜谷山友送下山情形。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防局救援人員透過山搜獨輪車將在信義鄉丹大林道墜谷山友送下山情形。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防局救援人員透過山搜獨輪車將在信義鄉丹大林道墜谷山友送下山情形。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防局救援人員透過山搜獨輪車將在信義鄉丹大林道墜谷山友送下山情形。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防局救援人員透過山搜獨輪車將在信義鄉丹大林道墜谷山友送下山情形。（南投縣消防局提供

    南投縣消防局救援人員透過山搜獨輪車將在信義鄉丹大林道墜谷山友送下山情形。（南投縣消防局提供

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