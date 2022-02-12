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    2登山客落水遺體卡南橫深潭2個月 國軍爆破大隊加入打撈

    南橫轆轆溫泉兩登山客溯溪落水，遺體卡深潭至今2個月，因地形及水流險惡，打撈困難。（資料照）

    南橫轆轆溫泉兩登山客溯溪落水，遺體卡深潭至今2個月，因地形及水流險惡，打撈困難。（資料照）

    2022/02/12 17:48

    〔記者黃明堂／台東報導〕去年12月間許姓、羅姓男子前往轆轆溫泉溯溪遭沖走，因打撈困難，遺體卡在深潭石縫中至今2個月，國軍水中爆破單位近日加入，但近日溪水湍急且混濁，無法溯溪，將待水退後再研議方案。

    許姓嚮導偕杜姓、羅姓男子去年12月10日到轆轆溫泉溯溪，途中遭沖走失蹤，包括台東縣警察局、台東縣消防局、中華民國溯溪協會及台東縣海端鄉揹工等單位投入搜救。

    原本1個多月的搜救無所獲，直到日前透過水下攝影在2人落水處的深潭發現遺體，卡在約3米深的石縫間。家屬原期待能在春節前將2人遺體帶回家，但因打撈困難，各單位束手無策，遺體尚在水中。

    國軍兩棲偵搜大隊爆破隊人員2月10日會同警方搭乘空勤黑鷹直升機前往轆轆溫泉探勘，但是因為溪水比春節前還湍急且混濁，一行人無法溯溪到遺體處，昨天暫時撤回。

    搜救人員指出，2人落水處有3個瀑布，2人在攀爬第3個瀑布時落水，遺體卡在第2個瀑布上方深潭，「是一處落差型虹吸式水洞，入口比較大，出口卻被屁股大小的石頭卡住，溪水可以出得來，人卻出不來」，深潭下方多處水洞吸力強大。

    台東縣警察局關山分局表示，會再召集相關單位討論，等待溪水退了後研議打撈方案。

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