7同事控言語霸凌 助理教授丟工作求償又失利

洪師丟工作，向7名同事求償失利。（情境照）

2022/02/12 15:52

〔記者吳政峰／台北報導〕一名洪姓大學助理教授，被7名同事指控長期言語霸凌，教師評審委員會議調查後，認定洪師違反教師聘任及服務規則與聘約，2019年決議不續聘。洪師質疑7人所言不實，名譽權遭侵害，因而分別向7人求償47萬5000元、共332萬5000元，但台北地院認為7人是基於親身經驗陳述，未使用謾罵字眼，日前駁回洪師告訴。

判決指出，洪師與同事相處不睦，多次在臉書上指涉同事，包括「那個喜歡升等作弊且是個心腸及氣場不好的，上次剋夫，這次竟然剋到自己孩子，這難道是惡女的報應…?」、「她家才會受詛咒吧她自己詛咒到她自己及家人」、「今天看到一個醜肥女提醒我要吃清淡一點兒」、「我每次看到那些畜牲就如看到好多屎一樣」等語。也有人控訴他在公開場合叫囂，罵同事上課情緒失控、教學不力。

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某次，兩次升等未過的洪師，在臉書上公開發文，列舉國外新聞事件，標題為「女教授殺系主任 美大學槍擊3死/蘋果日報」，並寫下「升等被擋兩次殺了系主任…！那我…可以…嗎？」等語，讓系主任心生畏懼，感到人身安全遭到威脅。

他也曾影射同事送審的著作有疑義，嘲諷違反學術倫理，並質疑同事的能力有問題，批評其他老師指導的學生論文亂七八糟，甚至在公開場合大喊「吃屎啦」。亦有系上秘書指控洪師對學校行政人員態度不佳、頤指氣使、指控行政人員刻意打壓、排擠與刁難等情事。

教評會收到陳情後展開調查，根據7名教職員的敘述，認定洪師霸凌教職員、公開嘲諷並侮辱系上同仁所教授的課程及升等研究、公然在臉書上誹謗侮辱師長及前院長、歧視並侮辱女性等，違反教師聘任及服務規則與聘約，情節重大，2019年決議不續聘。

洪師反控7人言論均屬不實指控，侵害他的名譽權，還害他丟工作，食不下嚥、無法入睡，超過5個月期間必須服用鎮靜劑及安眠藥才能紓解憂鬱，更導致他在台灣教育界求職受有極大阻礙，被迫離台求職，精神上受有莫大痛苦，因而提起侵權損害賠償告訴，共向7人求償332萬5000元。

北院指出，7名被告均提出相關資料為據，難認有何不實之情。至於意見陳述部分，是7人基於個人親身見聞，針對洪師於臉書、校園內、會議上的公開言行，陳述所見事實與個人評論，尚未達到侵權行為要件。

北院強調，客觀上，7人的陳述並不足以貶損洪師名譽，而是留待聽聞者就其事件自為評價，難認不法侵害他人名譽。而院評會與教評會委員，均是受過高等教育的學術菁英，有相當智識程度，審定洪師違反教師聘任及服務規則，決議不續聘，是基於相關資料而綜合評斷的結果。

北院認為，7人並未侵害洪師名譽權，或直接導致洪師遭不續聘，判洪師敗訴，仍可上訴。

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