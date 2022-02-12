為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    7同事控言語霸凌 助理教授丟工作求償又失利

    洪師丟工作，向7名同事求償失利。（情境照）

    洪師丟工作，向7名同事求償失利。（情境照）

    2022/02/12 15:52

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名洪姓大學助理教授，被7名同事指控長期言語霸凌，教師評審委員會議調查後，認定洪師違反教師聘任及服務規則與聘約，2019年決議不續聘。洪師質疑7人所言不實，名譽權遭侵害，因而分別向7人求償47萬5000元、共332萬5000元，但台北地院認為7人是基於親身經驗陳述，未使用謾罵字眼，日前駁回洪師告訴。

    判決指出，洪師與同事相處不睦，多次在臉書上指涉同事，包括「那個喜歡升等作弊且是個心腸及氣場不好的，上次剋夫，這次竟然剋到自己孩子，這難道是惡女的報應…?」、「她家才會受詛咒吧她自己詛咒到她自己及家人」、「今天看到一個醜肥女提醒我要吃清淡一點兒」、「我每次看到那些畜牲就如看到好多屎一樣」等語。也有人控訴他在公開場合叫囂，罵同事上課情緒失控、教學不力。

    某次，兩次升等未過的洪師，在臉書上公開發文，列舉國外新聞事件，標題為「女教授殺系主任 美大學槍擊3死/蘋果日報」，並寫下「升等被擋兩次殺了系主任…！那我…可以…嗎？」等語，讓系主任心生畏懼，感到人身安全遭到威脅。

    他也曾影射同事送審的著作有疑義，嘲諷違反學術倫理，並質疑同事的能力有問題，批評其他老師指導的學生論文亂七八糟，甚至在公開場合大喊「吃屎啦」。亦有系上秘書指控洪師對學校行政人員態度不佳、頤指氣使、指控行政人員刻意打壓、排擠與刁難等情事。

    教評會收到陳情後展開調查，根據7名教職員的敘述，認定洪師霸凌教職員、公開嘲諷並侮辱系上同仁所教授的課程及升等研究、公然在臉書上誹謗侮辱師長及前院長、歧視並侮辱女性等，違反教師聘任及服務規則與聘約，情節重大，2019年決議不續聘。

    洪師反控7人言論均屬不實指控，侵害他的名譽權，還害他丟工作，食不下嚥、無法入睡，超過5個月期間必須服用鎮靜劑及安眠藥才能紓解憂鬱，更導致他在台灣教育界求職受有極大阻礙，被迫離台求職，精神上受有莫大痛苦，因而提起侵權損害賠償告訴，共向7人求償332萬5000元。

    北院指出，7名被告均提出相關資料為據，難認有何不實之情。至於意見陳述部分，是7人基於個人親身見聞，針對洪師於臉書、校園內、會議上的公開言行，陳述所見事實與個人評論，尚未達到侵權行為要件。

    北院強調，客觀上，7人的陳述並不足以貶損洪師名譽，而是留待聽聞者就其事件自為評價，難認不法侵害他人名譽。而院評會與教評會委員，均是受過高等教育的學術菁英，有相當智識程度，審定洪師違反教師聘任及服務規則，決議不續聘，是基於相關資料而綜合評斷的結果。

    北院認為，7人並未侵害洪師名譽權，或直接導致洪師遭不續聘，判洪師敗訴，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    龍龍「公審髮型師」被批雙標！老K深夜狠酸：不就最不會霸凌
    2021/10/04 10:52

    龍龍「公審髮型師」被批雙標！老K深夜狠酸：不就最不會霸凌
    龍龍被老K「言語霸凌」暴哭！廣告小妹：這次錯不在她
    2021/10/02 16:05

    龍龍被老K「言語霸凌」暴哭！廣告小妹：這次錯不在她

    自住客選大築文滙 公園學區機能全有
    到前夫任教學校附近張貼「不放小孩」 前妻挨告要賠5千
    2021/07/21 13:14

    到前夫任教學校附近張貼「不放小孩」 前妻挨告要賠5千
    不爽命理師算出「我媽偷人」 女網友上網怒譙GG了
    2021/03/30 14:31

    不爽命理師算出「我媽偷人」 女網友上網怒譙GG了

    塭仔圳公園校園首排 宜居單純自住客青睞
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播