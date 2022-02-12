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    恐怖喔！「移動的布匹斜塔」現身彰化美港公路 駕駛「心驚驚」秒減速

    彰化美港公路出現「移動的布匹斜塔」，嚇得後方來車全都閃避減速。（民眾提供）

    彰化美港公路出現「移動的布匹斜塔」，嚇得後方來車全都閃避減速。（民眾提供）

    2022/02/12 14:24

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕有夠恐怖！彰化縣美港公路伸港段今天上午10點許出現「移動的布匹斜塔」，讓所有車輛紛紛閃避；和美警分局找到林姓小貨車駕駛，原來林男載送整車布匹共開了5公里，所幸傾斜布匹沒有掉落釀禍，警方仍依規定開單告發。

    有民眾今天早上路過美港公路，看到眼前竟然有部小貨車，車上疊了好幾層的布匹，結果「布匹小山」變成「布匹斜塔」，讓所有後方的車輛嚇個半死，全部都減速慢行，就怕小貨車的布匹翻落下來，造成後方來車的「地雷」，民眾錄影拍照上傳LINE群組，提醒用路人當心。

    和美警分局伸港分駐所接獲民眾通報後，隨即根據影片的車牌號碼，循線找到小貨車，車主供稱把車子借給林姓友人，林男則坦承今天上午有開車載運布匹，一路從線西鄉出發，從建國路右轉美港公路，再行經和美彰新路到線東路，車程約5公里。

    警方表示，由於找到小貨車時，車上布匹已經卸貨，無法得知是否超載，但小貨車運載物品必須捆綁牢靠，因此，依照道路交通管理處罰條例規定，運載貨物不穩妥來開罰，罰款3000元以上、1萬8000元以下。

    彰化出現「移動的布匹斜塔」，警方找到小貨車並開罰。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化出現「移動的布匹斜塔」，警方找到小貨車並開罰。（記者劉曉欣翻攝）

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