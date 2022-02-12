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    與外國政府關係好 「百億拿督」總裁莊周文限制出境8個月

    台中地院裁定「百億拿督」總裁莊周文限制出境與出海8個月，理由是他國外資產頗豐，也與外國政府有建立相當綿密之人際網絡關係，逃亡境外的動機與可能性都甚高。（資料照）

    台中地院裁定「百億拿督」總裁莊周文限制出境與出海8個月，理由是他國外資產頗豐，也與外國政府有建立相當綿密之人際網絡關係，逃亡境外的動機與可能性都甚高。（資料照）

    2022/02/12 14:58

    〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有馬來西亞「拿督」等頭銜，外傳身價數百億元的新力旺集團總裁莊周文，去年3月被台中地檢署檢察官指控，經營賭博網站「GPK線上博弈平台」，犯罪所得高達594億9355萬餘元，逃漏個人綜合所得等稅額2億666萬餘元，依違反洗錢防制法等罪名起訴，以3億元交保的他再度被台中地方法院裁定，延長限制出境、出海8個月，理由是他在國外資產頗豐，與外國政府建立相當綿密的人際網絡關係，逃亡的動機甚強，可能性甚高。

    莊周文交保之後，台中地方法院已兩度裁定延長限制出境、出海，第一次是去年6月，裁定限制出境與出海8個月，至今年2月15日屆滿，台中地院認為他還是有羈押的原因，但無羈押的必要，卻有限制出境出海的原因與必要，裁定從本月16日起，再度延長限制出境與出海8個月。

    台中地院上述裁定的理由，是莊周文涉案嫌疑依然重大，且犯罪事實與罪名眾多，所涉犯行的刑期非短，檢方偵辦時是經通緝才到案，莊周文又具有相當資力及社會經濟地位（指具有數百億元資產、擔任集團總裁），於國外資產頗豐，也與外國政府有建立相當綿密之人際網絡關係（具有馬來西亞拿督等頭銜），顯有在海外生活的能力，足以認定他逃匿境外的動機甚強，可能性也甚高。

    51歲的莊周文，擁有包括「拿督」等多個東南亞國家皇室冊封的頭銜，他還是新力旺國際控股公司等12家公司企業的負責人（新力旺集團總裁），中檢查出他對外招攬博弈系統供應商與線上博弈業者，加入「GPK線上博弈平台」，前年他得知被檢警查緝，逃亡且出售名下的超跑及不動產，被台中地檢署檢察官追回2億5460萬元的售地所得，還有價值總數億元的13輛超跑，其中1輛橘色麥拉倫限量跑車，要價高達上億元，不過，他拿出1億5000萬元的擔保金撤銷扣押。

    台中地檢署去年3月依組織犯罪、賭博等罪名起訴莊周文，檢方指控莊與所屬的新力旺集團，從線上博弈平台賺得的不法所得，透過地下匯兌分批匯入台灣，犯罪所得總計594億9355萬餘元，逃漏個人綜合所得等稅額2億666萬餘元，目前由台中地院審理中。

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