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    首頁　>　社會

    學校進行「班班有冷氣」工程 女偕同夥偷前東家電纜線

    學校「班班有冷氣」裝設工程的電纜線遭竊，永康警分局迅速逮獲嫌犯。（民眾提供）

    學校「班班有冷氣」裝設工程的電纜線遭竊，永康警分局迅速逮獲嫌犯。（民眾提供）

    2022/02/12 10:35

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康區1間國小進行「班班有冷氣」的裝設作業，承包商在現場的電纜線卻3度遭竊，警分局獲報，全力查緝，發現前女員工夥同2名男子犯案，一舉逮獲。

    永康分局接獲報案，轄內的學校有工程進行，承包商施作時，發現電纜線被偷，宵小分3次前往竊取，損失不貲，隨即成立專案小組，展開偵辦。

    警方勘驗現場，遭竊處是在學校地下室，嫌犯對環境似乎很熟悉，連夜調閱附近的監視器，進而鎖定34歲的林姓女子。

    警方發現犯嫌不只1位，且分別前往該處行竊，深入追查，都鎖定身分，向台南地檢署申請核發拘票，迅速查獲到案，並在其中1人家中取出電纜線的外皮。

    警方調查，林女曾於現場工作過，瞭解周遭環境，夥同蔡、陳等友人共同行竊，得手後，將贓物分別變賣給回收商，不法獲利約28萬元。

    警方指出，林女夥同共犯一起帶著工具前往竊取電纜線的行為，已符合刑法加重竊盜罪的構成要件，偵訊後，將3人移送台南地檢署。

    永康警分局長甘炎民指出，國際銅價上漲，導致電纜線易成為不肖人士下手行竊的目標，雖然變賣金額有限，但電纜線遭竊會造成民眾用電不便或無法順利完成工作，造成損失，會向犯罪者求償，不要只為了眼前的利益，再來怨嘆千金難買早知道。

    甘炎民也呼籲各資源回收廠，仔細觀察前來變賣的人車，千萬不要收取來路不明的電纜線，避免觸法。

    學校「班班有冷氣」裝設工程的電纜線遭竊。（民眾提供）

    學校「班班有冷氣」裝設工程的電纜線遭竊。（民眾提供）

    學校「班班有冷氣」裝設工程的電纜線遭竊，永康警分局迅速逮獲嫌犯。（民眾提供）

    學校「班班有冷氣」裝設工程的電纜線遭竊，永康警分局迅速逮獲嫌犯。（民眾提供）

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