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    罹產後憂鬱症悶死2月大兒 新手媽自白「想重新來過已太晚」

    桃園市平鎮區35歲王姓新手媽媽因罹患產後憂鬱症，以毛毯、塑膠袋悶死年僅2月大兒子。（資料照）

    桃園市平鎮區35歲王姓新手媽媽因罹患產後憂鬱症，以毛毯、塑膠袋悶死年僅2月大兒子。（資料照）

    2022/02/12 10:09

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市平鎮區35歲王姓新手媽媽因罹患產後憂鬱症，以毛毯、塑膠袋悶死年僅2月大兒子，在兒子沒了呼吸心跳後，王女拿起同個塑膠袋套在自己頭上「想陪兒子一起走」未果，打電話告知丈夫「寶寶走了」，痛哭向警方自首，桃園地檢署檢察官近日依殺人罪起訴，並建請法院量處有期徒刑7年6月，王女現收押在台北女子看守所。

    王女與廖姓丈夫結婚2年多後，於去年9月產下一子，王女辭去工作照顧孩子，由擔任木工的丈夫維持家計，但王女在兒子出生後情緒變得不穩，腦海曾浮現殺孩子念頭，雖有就醫卻未定期治療，去年11月11日下午2點多，她在家中見床上兒子熟睡，先是以毛毯蓋住他口鼻，直到男嬰從哭泣到無聲才拿開，王女發現兒子眼球仍有轉動，復拿來塑膠袋套頭致死。

    案發後王女將悶死兒子的塑膠袋套上自己的頭，想著「乾脆陪兒子一起走」，因呼吸困難無法忍受，重複拿掉、套回塑膠袋自戕未果，同日下午5點多打電話告知丈夫，兒子經送醫急救已回天乏術，王女痛哭自首「是我悶死孩子」。

    王女警訊時主動要求寫下自白書，內容提及「寶寶走了...是我害的，因為我根本不了解他，老公回說你怎麼那麼狠，他是你兒子，你不想顧可以打給我啊，他一直很心愛這孩子，我也是啊，但是是兒子還沒出生前，無奈婆婆在我懷他的時候（過年）一直念我，都不把家裡打掃乾淨，幫忙坐月子也是，雖然說是為我好，可是卻不知道這已經造成我的壓力了，導致孩子出生我都不太了解他，連母乳都沒有了」、「親手殺了自己的孩子，我對不起他。如果可以的話，我想重新來過，可惜說什麼都太晚了」。

    起訴指出，男嬰年僅2個月大、王女自首，須依「兒童及少年福利與權益保障法」及「刑法」規定先加後減刑；另從王女描述案發過程的思維、反應及語言等，她可以辨識行為違法仍決意為之，顯見案發當下其辨識行為違法能力並非完全喪失，惟因受憂鬱症導致意識與控制能力減低。

    考量王女受產後憂鬱症所影響，又未有適當支持系統與親職教育介入而犯案，以毛毯、塑膠套悶死親生兒子手段殘虐，但男嬰出生後王女全心付出、照護，亦是不可抹滅事實，以及她犯後坦承、無前科等理由，依殺人罪起訴並建請法院量處7年6月徒刑。

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