五股超商ATM遭搶121萬 保全「內神通外鬼」聯手朋友強盜起訴

超商搶案發生後，警方當晚就在三峽逮捕劉姓主嫌、一名16歲少年及不知情的林姓白牌車司機。（資料照）

2022/02/11 15:14

〔記者王定傳／新北報導〕去年12月，新北市五股區發生超商搶案，歹徒趁保全補鈔時，持空氣槍強盜121萬元現鈔後逃逸，警方當晚就逮捕劉姓主嫌、一名16歲少年及林姓白牌車司機；檢警事後追出本案是「內神通外鬼」，蔡姓保全涉案、司機不知情，新北地檢署今依結夥3人攜帶兇器加重強盜罪嫌將蔡、劉起訴，建請從重量刑，林男不起訴，少年由少年法庭審理。

檢警調查，任職於立保保全股份有限公司的蔡男與劉男是朋友關係，2人發現發現戒護電腦維護人員維修或保養自動櫃員機時，現場戒護人力單薄，可輕易接近並取得現金鉅款，認有機可乘，為增加人力及確保犯案順利，遂由劉男邀少年加入。

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檢警調查，蔡男提供自動櫃員機維修工作日程及2把空氣槍交給劉男；去年12月14日下午4時許，劉男夥同少年在網路群組招攬搭乘白牌車，前往新北市五股區的一家超商，見工程師開始維修保養自動櫃員機時，認為時機成熟，夥同少年持槍殺進超商，以槍抵住蔡男下巴並壓制，蔡男則配合佯裝遭壓制。

檢警調查，劉男見另名吳姓保全欲上前救援，遂大喊：「誰在動就開槍」，隨即強迫工程師開啟自動櫃員機暗鎖後，2人火速奪走裡面的現金121萬餘元，得手逃離現場。

警方獲報展開追捕，當晚7時許，在新北市三峽區中正路與中園路口處逮捕劉男及少年，並扣得空氣槍2把、作案衣物及犯罪所得現金121萬餘元；後來，警方針對蔡、劉2人的手機進行數位採證，才發現蔡男是本案內應核心共犯。

檢方偵辦時，劉男認罪，蔡男則否認，但檢方不採信，並認為2人在超商持槍強盜，並對在場保全及工程師施以強暴脅迫，惡性重大，嚴重危害社會安全秩序，建請從重量刑。

警方查扣搶匪強盜的現金。（資料照）

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