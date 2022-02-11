悲劇！阿嬤勒死智障孫被訴殺人罪 中檢憐憫「倍嚐艱辛、時有挫折」

阿嬤勒死孫子，中檢認為她獨自照顧孫子「倍嚐艱辛、時有挫折」，圖為祖孫住處。（資料照）

2022/02/11 11:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市75歲柯姓阿嬤，獨自照顧2名孫子，其中，13歲長孫是極重度智力障礙，去年10月8日上午，阿嬤要孫子吃藥，他卻持續尖叫吵鬧，還用腳踢阿嬤，阿嬤隨手持彈力繩，纏繞孫子頸部兩圈後，獨自到菜園澆水，返家時孫子已窒息死亡，阿嬤供稱她不是故意，沒想到孫子會死亡，台中地檢署今天依殺人罪起訴，卻也憐憫阿嬤照顧孫子「倍嚐艱辛、時有挫折」。

阿嬤目前仍羈押中，當時鄰居說，阿嬤很疼愛兩名「金孫」，但也照顧得心力交瘁，起訴書則指出，兩孫子的父母陸續於2013年7、8月過世，阿嬤年歲已高，但仍獨自承擔扶養兩孫之責，長孫還是極重度智力功能障礙，表達困難、溝通不易，阿嬤照顧孫子「倍嚐艱辛、時有挫折」。

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去年10月8日上午7時，阿嬤先讓另一孫子上學，要長孫服用醫師處方藥，孫子拒絕且持續尖叫吵鬧，腳踢阿嬤，阿嬤情緒失控，用彈力繩纏繞孫子頸部，再將繩子兩端扣住，隨後將孫子留在住處，獨自到菜園澆水，8時許返家時，長孫已陳屍地上已無氣息，阿嬤趕緊將彈力繩解開，打電話向警方自首。

阿嬤於檢方偵查時說，她沒有殺孫子之意，沒想到孫子會死亡，律師則說，阿嬤觸犯的並非殺人罪，而是過失致死罪，另外，檢方調閱死亡長孫的家庭聯絡簿，顯示他在校內亦有哭鬧、高分貝尖叫等行為。

台中地檢署認為，阿嬤觸犯殺人罪，聲明法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，但阿嬤是自首，檢方也一併依刑法聲明減輕其刑。

此案發生後，台中市政府社會局表示，另一名小孫子目前交由親屬照顧，學校端將提供輔導，社工也會持續觀察評估孩子的身心影響，提供諮商輔導服務，社會局表示，死者（長孫）接受過早療服務，有身障與居服資源介入，是身障社資中心服務個案，每月領有補助及津貼，阿嬤曾因獨留孫子而接受親職教育處分，但並無暴力對待等紀錄；平日有親屬往來提供家庭支持。

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