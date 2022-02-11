惡男強盜性侵殺害師鐸獎退休女師5度判死 最高院又發回更審

高雄市男子劉志明6年前隨機強盜、性侵殺害一名退休女教師，五度被判死刑，最高法院又發回更審。（示意圖）

2022/02/11 11:43

〔記者張文川／台北報導〕高雄市男子劉志明，6年前隨機強盜、性侵殺害一名退休女教師，還把被害人乳頭咬掉吐在車上，搶走錢包內的2000元，法院一審至更三審五度判劉死刑；但最高法院認為是否真有2000元的存在，欠缺證據佐證，攸關強盜是否既遂的認定，事實有待釐清，且劉是隨機犯案、並非計畫殺人，為何構成最嚴重之罪，更三審並未說明清楚，判死理由不完備，第四度將全案撤銷，發回高雄高分院進入更四審。

死者退休女教師陳月妹曾獲特殊優良教師師鐸獎，她的丈夫大學退休教授張介能，去年12月將案發7年來的心境變化，以及女兒所做噩夢的畫作，集結成書《劇變之後－月妹未了情》出版，版稅全數捐給犯罪被害人保護協會。

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張介能當時受訪表示，妻子只是如日常一般去市場買個菜，就遭隨機劫財劫色殺害，案件纏訟7年仍未定讞，開庭時劉男還在摳指甲、蹺腳搖腳，態度輕佻，獄中表現分數也才60至70分，未見真心悔悟，他拒絕劉透過律師請求原諒。

判決指出，劉男2014年12月3日因女友提分手，氣沖沖騎機車帶著鐵鎚要去找女友，途經高雄左營區的哈囉市場，見到素不相識的退休女教師正在路邊停車格打開轎車右車門，劉男臨時起意欲強盜她的汽車來代步，趁她上車時，用鐵鎚重擊她頭部致癱倒在右前座，自己坐入駕駛座，將椅背擺平把她拖至後座，之後她轉醒過來，他繼續猛鎚攻擊致昏迷。

劉男想發動車輛，但因車內有暗鎖而發不動，憤怒連續猛力鎚擊她多下，並指侵她下體，咬掉她的乳頭吐在車內地毯，還拿走女教師皮包內約2000元，並將健保卡、證件與硬幣丟在地板上，隨後將車門反鎖，騎機車逃逸，丟棄汽車鑰匙；警方8小時後發現被害人慘死車內，相驗確認她共遭鐵鎚重擊14下，4天後循線逮捕劉男。

偵查時劉志明承認拿走死者皮包內的2000元，審理時翻供說沒有搶錢，一審到更二審歷審皆判處死刑，高雄高分院更三審去年1月仍認定劉志明手段殘忍、罪無可逭，第5度判處死刑、褫奪公權終身。

劉提上訴，最高法院合議庭認為，檢方未提出皮包內確實有2000元的事證，此攸關是否強盜既遂，且此案是極刑判決，證據採認必須嚴格審查，有再調查釐清的必要；且更三審量刑時，未說明清楚何以此件非預謀計畫殺人卻必須量處死刑的原因，理由有欠完備，故發回更審。

性侵方面一審判刑10年，檢、辯皆未上訴而定讞，劉已發監執行此部分刑期。

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