為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    惡男強盜性侵殺害師鐸獎退休女師5度判死 最高院又發回更審

    高雄市男子劉志明6年前隨機強盜、性侵殺害一名退休女教師，五度被判死刑，最高法院又發回更審。（示意圖）

    高雄市男子劉志明6年前隨機強盜、性侵殺害一名退休女教師，五度被判死刑，最高法院又發回更審。（示意圖）

    2022/02/11 11:43

    〔記者張文川／台北報導〕高雄市男子劉志明，6年前隨機強盜、性侵殺害一名退休女教師，還把被害人乳頭咬掉吐在車上，搶走錢包內的2000元，法院一審至更三審五度判劉死刑；但最高法院認為是否真有2000元的存在，欠缺證據佐證，攸關強盜是否既遂的認定，事實有待釐清，且劉是隨機犯案、並非計畫殺人，為何構成最嚴重之罪，更三審並未說明清楚，判死理由不完備，第四度將全案撤銷，發回高雄高分院進入更四審。

    死者退休女教師陳月妹曾獲特殊優良教師師鐸獎，她的丈夫大學退休教授張介能，去年12月將案發7年來的心境變化，以及女兒所做噩夢的畫作，集結成書《劇變之後－月妹未了情》出版，版稅全數捐給犯罪被害人保護協會。

    張介能當時受訪表示，妻子只是如日常一般去市場買個菜，就遭隨機劫財劫色殺害，案件纏訟7年仍未定讞，開庭時劉男還在摳指甲、蹺腳搖腳，態度輕佻，獄中表現分數也才60至70分，未見真心悔悟，他拒絕劉透過律師請求原諒。

    判決指出，劉男2014年12月3日因女友提分手，氣沖沖騎機車帶著鐵鎚要去找女友，途經高雄左營區的哈囉市場，見到素不相識的退休女教師正在路邊停車格打開轎車右車門，劉男臨時起意欲強盜她的汽車來代步，趁她上車時，用鐵鎚重擊她頭部致癱倒在右前座，自己坐入駕駛座，將椅背擺平把她拖至後座，之後她轉醒過來，他繼續猛鎚攻擊致昏迷。

    劉男想發動車輛，但因車內有暗鎖而發不動，憤怒連續猛力鎚擊她多下，並指侵她下體，咬掉她的乳頭吐在車內地毯，還拿走女教師皮包內約2000元，並將健保卡、證件與硬幣丟在地板上，隨後將車門反鎖，騎機車逃逸，丟棄汽車鑰匙；警方8小時後發現被害人慘死車內，相驗確認她共遭鐵鎚重擊14下，4天後循線逮捕劉男。

    偵查時劉志明承認拿走死者皮包內的2000元，審理時翻供說沒有搶錢，一審到更二審歷審皆判處死刑，高雄高分院更三審去年1月仍認定劉志明手段殘忍、罪無可逭，第5度判處死刑、褫奪公權終身。

    劉提上訴，最高法院合議庭認為，檢方未提出皮包內確實有2000元的事證，此攸關是否強盜既遂，且此案是極刑判決，證據採認必須嚴格審查，有再調查釐清的必要；且更三審量刑時，未說明清楚何以此件非預謀計畫殺人卻必須量處死刑的原因，理由有欠完備，故發回更審。

    性侵方面一審判刑10年，檢、辯皆未上訴而定讞，劉已發監執行此部分刑期。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    惡狼潮州車站持刀劫財色又傷人 檢方聲押獲准
    2022/02/09 21:45

    惡狼潮州車站持刀劫財色又傷人 檢方聲押獲准
    人妻在家洗澡被變態男持刀綑綁欲性侵 夫聽到求救聲衝進浴室逮凶
    2021/10/28 09:35

    人妻在家洗澡被變態男持刀綑綁欲性侵 夫聽到求救聲衝進浴室逮凶

    副都心地王「家泰家悦.」雙強之作
    囚禁酒女當性奴！性虐毆打12小時 惡男二審從輕判刑
    2021/09/02 06:01

    囚禁酒女當性奴！性虐毆打12小時 惡男二審從輕判刑
    持刀、空氣槍逼傳播小姐口交還逼匯款 惡狼判刑8年
    2021/07/15 12:26

    持刀、空氣槍逼傳播小姐口交還逼匯款 惡狼判刑8年
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播