接受授信客戶招待馬國旅遊 前兆豐金董事長蔡友才起訴

前兆豐金董事長蔡友才。（資料照）

2022/02/11 11:03

〔記者王定傳／新北報導〕2011年間，前兆豐金董事長蔡友才明知台灣海陸運輸集團，有向兆豐銀行貸款，卻涉嫌接受該集團負責人蘇信吉招待，帶著妻子、秘書、及當時兆豐銀行敦南分行經理陳世明等人，搭乘蘇所有的私人飛機前往馬來西亞旅遊，入住高檔酒店並到高爾夫球場球敘，相關費用均由蘇信吉支付，台北地檢署今日依違反銀行法中的「收受不正利益」罪嫌將蔡友才及陳世明起訴。

依據銀行法35條規定，銀行負責人及職員不得以任何名義，向存戶、借款人或其他顧客收受佣金、酬金或其他不當利益。

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檢方調查，蘇信吉在2002年間接手其父所創立的「信榮實業股份有限公司」後，即將之更名為台灣海陸運輸股份有限公司（2020年間廢止），並設立信榮海陸運輸股份有限公司及新旗艦投資股份有限公司（2公司均於2019年間廢止），另又於馬紹爾群島設立TMT PROCUREMENT CORP.等境外公司，合稱為「台灣海陸運輸集團」，主要業務為經營船務代理及船舶運輸。

檢方調查，蘇信吉為籌措向韓國定作購置大型新船舶所需資金，自2010年2月起，以「台灣海陸運輸集團」旗下的 A Duckling Corporation及 C Whale Corporation等境外公司名義，向兆豐銀行貸款，甚至有部分金額無須提供擔保即獲核貸。

檢方調查，該集團總計獲兆豐銀行貸款美金1億2240萬元，但到了2012年底，「台灣海陸運輸集團」因業績下滑而開始出現逾繳貸款本息情形，至2013年6月間，已有9666萬美元遭列呆帳。

檢方調查，在貸款期間，即2011年10月8日，蔡友才明知該集團是授信客戶，仍接受蘇信吉招待，以實地訪查該集團在馬來西亞設立特殊鑽油平臺的海上油礦開採計畫預定地為名目，帶著妻子、秘書、陳世明及其未成年姪女，搭乘蘇信吉私人飛機前往馬來西亞沙巴地區的亞庇地區旅遊，當晚入住亞庇香格里拉莎利雅度假酒店。

檢方調查，蘇信吉還帶著蔡友才等人前往酒店所屬的達利灣高爾夫球場進行球敘，隔日就搭乘私人飛機返台，全程包含本人及眷屬的交通、食宿、球敘及遊覽等費用，均由蘇信吉支付；檢方調查後今日依涉嫌「收受不正利益」罪嫌將蔡友才及陳世明起訴。

此外，2016年間，北檢曾依違反金控等罪起訴前兆豐金董事長蔡友才、求刑12年，2020年間，一審台北地院僅依刑法中公務員登載不實、行使業務登載不實文書等罪，判處蔡友才9個月徒刑。

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