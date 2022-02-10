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    等了17年終於動工了！ 西螺警分局新廳舍明年底完工

    西螺警分局新建大樓今天開工動土。（記者黃淑莉攝）

    西螺警分局新建大樓今天開工動土。（記者黃淑莉攝）

    2022/02/10 16:42

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕西螺警分局新廳舍今天下午開工動土，新大樓為地下1樓、地上4樓，總經費2億6100多萬元，預計明年12月完工。

    西螺警分局舊廳舍是1930年代到1950年代建築，空間狹窄、建築老舊，早已不符現代警政業務需求，員警執勤及辦公空間嚴重不足，且921地震後技師公會評鑑為耐震能力不足，早在2006年地方就有提出原地新建。

    據指出，西螺分局舊廳舍空間不足，緊鄰的西螺消防分隊搬遷後，舊廳舍給西螺派出所當員勤務宿舍，另柔道練習場地改裝為一、二及四組聯合辦公室。

    據表示，西螺分局重建案因經費問題一直延宕，直到前縣長李進勇任內確定，但當時核定是西螺分局、西螺地政及西螺戶政三單位聯合辦公大樓，縣長張麗善上任後地方陳情三單位聯合太擁擠，考量警察業務繁雜，決定西螺分局原地重建，地政、戶政另覓地興建。

    今天開工動土典禮由縣長張麗善與雲林縣警察局長李謀旺、西螺分局長張明盛、多位地方民意代表及西螺分局同仁一起焚香祝禱，祈求工程順利完工，接著由與會貴賓一起執鏟動土。

    張明盛表示，新大樓總樓板面積約1500多坪，因原物料上漲，工程經費增加，總計2億6000多萬元，預計明年12月完工，配合工程施工西螺分局遷移到廣興教育農園，西螺派出所則遷移到道之驛雲林形象物產館，服務電話不變。

    西螺警分局新建辦公廳舍大樓今天開工動土，與會貴賓及員警一起焚香祝禱工程順利完成。（記者黃淑莉攝）

    西螺警分局新建辦公廳舍大樓今天開工動土，與會貴賓及員警一起焚香祝禱工程順利完成。（記者黃淑莉攝）

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