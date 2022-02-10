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    小亮哥小舅子誘投資詐財300萬 判刑2年

    小亮哥的小舅子林俊名。（資料照）

    小亮哥的小舅子林俊名。（資料照）

    2022/02/10 12:09

    〔記者張文川／台北報導〕香港老行家代理商周書正2019年9月指控，小亮哥的小舅子林俊名，被控以演藝家族可以代言遊戲的話術，誘使他們投資AKB48咖啡店和電玩遊戲公司，或以私人名義借錢，向投資者詐騙150萬元，另名吳姓金主也跳出來指控遭同樣話術詐財150萬元，控告林俊名、小亮哥、林姿佑夫妻3人涉詐財；台北地檢署前年依詐欺罪嫌起訴林俊名，但認定小亮哥夫妻不知情，處分不起訴。台北地院審理後，將林俊名依2件詐欺取財罪合併判處2年徒刑，緩刑4年。可上訴。

    檢方起訴指出，林俊名經營遊戲公司「优戲」、數位科技公司「优億」，明知公司經營不善，債台高築欠債千萬，連員工薪水都付不出，卻打著小亮哥的小舅子名號，對外誆稱「优戲」前景一片大好，並與日本任天堂長期合作，連PlayStation SCE Asia總裁安田哲彥都是他們公司董事，只要遊戲上市，他會請姊夫小亮哥和姊姊林姿佑來代言宣傳，遊戲必定大賣。

    被害人信以為真，掏錢投資林俊名宣稱正在開發的新遊戲，沒想到幾個月後，開出的支票卻開始跳票，被害人才驚覺是騙局，但林俊名卻人間蒸發、避不見面，提告詐欺。

    小亮哥夫婦供稱不清楚「优戲」公司對外的借貸與投資方案，只是基於親情幫忙林俊名還錢，檢方認定小亮哥夫妻不知情，處分不起訴，只起訴林俊名。

    檢方偵查時，林俊名辯稱確實有相關投資計劃，否認詐欺，但卻提不出計劃開設咖啡店、安田哲彥為公司董事的證據；法院審理時，林改口認罪。

    法官審理後，認定林構成2件詐欺取財罪，各判刑1年、1年6月，合併應執行2年刑期，考量林沒有前科，一時失慮犯案，經此案偵審程序，應不致再犯，給予緩刑4年自新機會。

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