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    1400名檢察官票選檢察總長 今天最高檢起跑投票

    投票活動今天正式於最高檢察署展開。（資料照）

    投票活動今天正式於最高檢察署展開。（資料照）

    2022/02/10 11:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕即將任滿4年的檢察總長江惠民，將於今年5月7日屆退，檢察官協會循例舉辦全國1400名檢察官票選新任總長，並將於2月16日開票及推薦前5名人選，提供給法務部及總統蔡英文提名參考，投票活動今天正式於最高檢察署展開，48名入圍者中，以高檢署檢察長邢泰釗、法務部常務次長張斗輝、曾任調查局長的最高檢主任檢察官呂文忠等人備受矚目。

    依法院組織法規定，檢察總長由總統提名、經立法院同意任命，總統應於檢察總長任滿前1個月，向立法院提出檢察總長人選。

    入圍者名單中，不少人曾任一、二審檢察長、廉政署長，或擔任過調查局長、司法官學院院長等行政機關首長要職，在檢察界的資歷平均超過20至30年，不僅經驗豐富，在司法界也德高望重。

    48名入圍者分別為張清雲、謝榮盛、劉惟宗、吳慎志、陳明堂、施良波、張斗輝、陳維練、劉家芳、鄭文貴、何明楨、周志榮、林永義、施慶堂、洪威華、涂達人、費玲玲、楊治宇、蔡碧玉、朱兆民、朱朝亮、宋國業、周章欽、柯麗玲、朱家琦、呂文忠、邢泰釗、林綉惠、蔡瑞宗、范文豪、張文政、賴哲雄、林邦樑、林慶宗、張宏謀、張金塗、郭珍妮、陳宏達、鄭銘謙、洪培根、姜貴昌、林錦村、黃玉垣、黃和村、王俊力、王文德、毛有增和繆卓然。

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