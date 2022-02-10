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    被爆撞人送熟識醫院導致離譜診斷 樂成宮前董事長、院方否認

    鄭婦裝完骨板後的X光片。（爆料者提供）

    鄭婦裝完骨板後的X光片。（爆料者提供）

    2022/02/10 11:40

    〔記者何宗翰、蔡淑媛／台中報導〕讀者爆料，台中樂成宮前董事長柯富章2年前開車撞到一名鄭姓婦人，送往台中澄清醫院平等院區，診斷出肋骨斷了2處，且不需開刀，鄭婦隔天轉往國軍台中總醫院，卻診斷出肋骨斷了9處，家屬質疑澄清醫院院長周思源和柯富章是20多年舊識，才會做出如此離譜的醫療研判。柯富章對此否認，事發當時並沒有打電話給周院長。澄清醫院也回應，是臨床上不同專業認知差距。

    爆料者指出，柯富章開車撞人後，要求送到自己熟識的台中澄清醫院，呂姓骨科醫生只做了X光檢查，告知她回家休養即可，無需手術，隔天轉院至國軍台中總醫院找肋骨骨折權威謝志明醫生，診斷出肋骨斷了9處，右胸骨整個移位，若沒施行骨板復位固定手術，就會變成「連枷胸」，手術歷經6小時，裝了9根骨板才完成。

    澄清醫院說明，胸部外傷合併肋骨骨折，主要看病人除了氣胸或血胸外，是否有重大心肺、縱膈腔或其他器官系統合併症，導致病人呼吸或血循嚴重障礙，至於肋骨斷幾根，主要以X光檢查，在外傷初期以骨頭是否兩側斷端位移，或局部胸壁劇烈疼痛進行診斷，隨著時間進展或許有些微落差。肋骨骨折是否需要進行開刀行骨釘接合手術，在臨床沒有合併症情況下，有著不同專業認知差距。

    爆料者表示，當時鄭婦痛到無法動彈，懷疑傷勢不只如此，想要轉院再診，柯富章竟力勸她不要轉院，說「那裡的醫生我不認識，這樣就無法好好照顧你們了」，還一度相當不悅，懷疑澄清醫院做出如此離譜的醫療研判，跟柯富章認識院長有關。

    澄清醫院強調，所有主治醫師均秉持醫療專業診視到院病人，提供病人最適切且即時的醫療照護。

    柯富章也表示，澄清醫院是119送的，並非他指定，周院長也不知道他出車禍，當時只是帶禮物到醫院關心，說好好養病，他會負責，車子有保全險，院長她也認識，會請最好的醫療來照顧，要轉院時他也不知道，絕對沒有勸她不要轉院，這種說法對他來說是侮辱。

    爆料者表示，柯富章曾任樂成宮董事長、台中市府市政顧問、東區調解委員會主席16年，車禍至今2年卻連一毛錢都沒有賠償，遭台中地院以過失傷害罪嫌判刑4個月，可易科罰金；柯富章在調解會20多年，在庭上卻完全狀況外，和地方上形象截然不同。

    柯富章表示，原本對方答應128萬元和解，卻要求先匯款才願意簽和解書，且利用上訴提高和解金額，已經提高到169萬元，一直不放過他，會全力進行和解。

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