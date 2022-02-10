幫當舖業查車籍涉收賄2萬5 南市警自檢1警收押禁見

台南地檢署指揮自檢的歸仁警分局查獲曾員涉幫當舖業者查詢車籍資料收賄的弊案。（資料照）

2022/02/10 11:18

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署檢肅黑金專組檢察官錢鴻明於2月9日指揮南市警歸仁分局偵辦曾姓警員從2021年8月間起，為翁姓當鋪業者查詢流當車或權利車的車籍與車行紀錄，並先後涉向翁姓業者收取約2萬5000元賄賂好處。南檢表示，9日深夜經法院訊問後認曾員與翁男涉犯貪污治罪條例的收賄及行賄罪嫌重大，有逃亡及串證之虞，法官裁定2人收押禁見。

據了解，年約30歲的曾員與年僅20餘歲的翁姓當舖業者是朋友關係，翁男請託曾員幫他查詢欠錢的流當車或權利車相關車籍、車行資料，曾員先後涉以警分局電腦系統幫翁男查詢4、50筆資料，並從翁處收受2萬5000元回報好處。

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台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌說明，該案是南市警局歸仁分局於去年9月間進行分局內部定期資訊安全稽核時，發現該分局交通分隊曾姓警員查詢的電腦系統資料異常，於是報請南檢檢察官錢鴻明指揮偵辦。

檢警專案小組於今年2月9日傳訊包括曾姓警員及翁姓業者共7名被告與證人到案，搜索處所有7處，檢察官訊問後除曾員與翁姓業者諭知聲請羈押禁見獲准外，其餘2名警員被告與證人均請回。南檢原本對2名也列被告的同案林姓、蔡姓警員，在訊問調查後初步認定罪證不足，所以訊後請回。

但專案小組仍懷疑全案有其他員警或民間業者涉入，會持續擴大追查。

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