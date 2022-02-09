易宗董座力山總部前抗議 力山：並無積欠貨款

易宗五金老闆汪世凱（前排右2）指控力山刪單、積欠貨款，造成公司經營困難，今天帶著員工和家人到力山總部前抗議，要求還錢。（記者陳建志攝）

2022/02/09 19:16

〔記者陳建志／台中報導〕健身器材大廠力山工業公司，去年底才被投訴在新年前裁員逾400人，沒想到今天協力廠商易宗五金的老闆汪世凱，帶著近20位員工到力山總部前召開記者會抗議，指控力山積欠貨款半年及備貨後突然刪除訂單，導致囤貨近8千萬元，讓公司面臨倒閉，高喊「力山積欠貨款，還我錢來」，要求力山出面解決。

易宗五金老闆汪世凱，今天下午帶著近20位員工，還有太太和小孩一家人到力山在大里仁化路的總部前抗議，強調2021年初力山邀集公司進入力山開會，說明整年度的訂單需求，並說因第一供應商無法滿足需求，要求備足白板上面的數量，強調此需求會延續到2024年，直到去年9月採購還說到2022年3月都有訂單，基於雙方誠信才會持續備料，沒想到力山卻抽單，因生產的螺絲都是力山專用規格，根本無法轉單，如今公司囤貨8千萬面臨倒閉，要求力山出面解決。

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汪世凱並指控，力山採購傳Line要求公司每月每週出一定的量到力山的協力廠，當時詢問採購，已經沒有訂單要如何出貨？回覆告知先出貨再補單，基於雙方合作的誠信完成交貨，但催討正式訂單快半年都沒回應，因沒有正式訂單無法完成請款，遭積欠貨款200多萬元，造成公司經營困難。

針對汪世凱的指控，力山董事長室副總莊政勳出面回應，否認此指控，強調雙方從2020年3月開始合作，2021年全年總交易金額為5840萬，該公司庫存金額卻高達8千多萬，備料是否過於樂觀是該公司運作決策，不作評論。

莊政勳並說，清查2020年3月雙方開始合作以來的請款文件，均準時支付並無積欠貨款的事情，強調力山是上市公司，必須對所有股東負責，所有交易必須以書面訂購單為準，過年前和過年後2月8日，兩度派主管到公司拜訪，希望能協助解決目前的困境，並非避不見面，強調只要能拿出有憑有據的東西，公司一定會協助解決。

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