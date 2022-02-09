醉後大鬧北市中山區 他亂擲 「慶記」露餡了

警方在謝男友人租屋處的除濕機內搜出土耳其製手槍。（記者姚岳宏翻攝）

2022/02/09 16:31

〔記者姚岳宏／台北報導〕44歲謝姓男子凌晨酒醉，跑到台北市長春路上對按摩店咆哮，情緒越來越激動，竟然從口袋掏出子彈朝店家丟擲，被民眾撿獲報警，後來他的楊姓女友載他到附近旅館休息，謝男再度失控並大鬧旅館，警方到場處理，意外查到楊女身上有毒咖啡包，又根據車牌比對，發現丟擲子彈的就是謝男，循線又查獲土耳其製手槍。

台北市中山分局長安東路派出所昨凌晨有民眾報案，長春路某理容按摩店外發現4顆子彈及彈殼，警方到場雖未發現店家大門及周遭受損，仍通知鑑識小隊現地採證，並調閱監視器釐清案情。

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警方鎖定1輛白色賓士涉有重嫌，同時段又接獲民眾報案，長春路某旅館內有男子咆哮，同行女友怎麼勸阻都無效，警方趕赴現場，赫然發現大鬧旅館的謝男，竟然就是之前鎖定尋人的白色賓士車主。

警方盤詰詢問時，發現楊女背包內，竟有第3級K他命咖啡即溶包2包，謝男亦承認長春路理容院的子彈及空彈殼是他的，警方曉以大義後，謝男竟自告奮勇帶警方至朋友租屋處，取出他寄放的土耳其TriStar T-100手槍及彈匣，儘管謝男酒醒後，稱槍枝又是另名已故友人寄放，但警方仍將他依槍砲罪嫌移送偵辦，並擴大追查槍枝來源。

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警方在謝男友人租屋處的除濕機內搜出土耳其製手槍。（記者姚岳宏翻攝）

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