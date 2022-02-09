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    首頁　>　社會

    棒球隊逞凶！ 不滿被嗆撂人闖KTV追打起訴

    高姓男子與友人到KTV歡唱，不滿被陳姓少年等人嗆聲，去電余姓男子撂人，持球棒毆打陳少等人。基隆地檢署今天將高男等人依刑法150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」罪嫌起訴。（資料照）

    高姓男子與友人到KTV歡唱，不滿被陳姓少年等人嗆聲，去電余姓男子撂人，持球棒毆打陳少等人。基隆地檢署今天將高男等人依刑法150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」罪嫌起訴。（資料照）

    2022/02/09 16:27

    〔記者林嘉東／基隆報導〕冤家路窄！高姓男子與友人到基隆一家KTV歡唱，巧遇與他有過節的陳少在隔壁包廂歡唱；未料，唱到一半，陳少竟闖入高男包廂嗆聲，引發高男不滿，另撂人率眾持球棒闖入陳少包廂，把陳等人打到頭破血流。基隆地檢署今天將高男等人依刑法150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」罪嫌起訴。

    起訴書指出，27歲高姓男子去年2月間晚上，與友人在基隆市紅蘋果KTV歡唱，巧遇與他有過節的16歲陳姓少年，也在隔壁包廂唱歌。

    高等人唱歌唱到一半，陳少、邱姓與沈姓少年竟闖進高男包廂內嗆聲，引發高不滿。高男不滿被陳少等人嗆聲，越想越火，去電余姓男子討救兵，余遂找了3名友人助陣。

    高男等余等人趕抵後，率4人堵住陳少包廂外走道後，衝進陳少等人的包廂，分持球棒毆打陳、沈與邱等少年。

    高等人把陳、沈與邱等人打到頭破血流，致陳等人頭部、頭皮撕裂、手臂瘀傷、上肢、小腿挫傷等傷；高男等人行兇後樓梯間下樓後離去。

    案經轄區基隆市警一分局忠二路派出所循線逮到高男等人依刑法第150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」送辦。

    檢方調查後，將高男、余男依違反刑法150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」罪嫌起訴。

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