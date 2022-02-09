黑幫組網路博弈機房憂疫情 成員咳嗽、感冒自主快篩

警方將藍姓女幹部等18人送辦。（記者邱俊福翻攝）

2022/02/09 15:53

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫仁堂明仁會涉嫌聘僱年輕女幹部，籌組網路博弈與「假交友、投資」機房，牟取暴利，刑事局偵一大隊第一隊據報上月中旬查察，發現機房成員在這段疫情時間，只要成員有咳嗽、感冒等症狀，便會立即自主快篩，且還會頒發業績獎杯，激勵機房成員，共逮捕藍姓、張姓2機房女幹部與旗下成員等18人送辦。

警方調查，網路博弈與「假交友、投資」2處機房，分別設置於北市松山地區與新北市泰山地區的租賃商辦大樓及民宅內，經清查查扣的相關資料，博弈機房經營半年來，號召下注抽取的傭金，至少高達1、2000萬元，詐欺機房受害人則至少10人以上。

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該幫派犯罪手法則是於各地利用吸收招募年輕成員加入，進入詐欺賭博機房工作，並透過績效獎金制度激勵成員，向不特定之人以招攬賭客參與網路博弈，以獲取不法利益；另利用社群網站交友，介紹被害人投資比特幣等虛擬貨幣，以及日圓、美金等外幣至投資平台，待被害人匯款上鉤後，即無法匯回金額的詐騙方式，訛騙得手不法金錢。

警方是日前接獲線報後，經長期蒐證，上月18日兵分兩路發動搜索，破獲該2處機房，逮捕藍姓、張姓2機房女幹部與旗下成員等18人到案，查扣電腦主機、電腦螢幕、手機、筆記本、員工打卡單、教戰守策及業績獎杯等大批贓證物。

警方查扣電腦主機、電腦螢幕、手機、筆記本、員工打卡單、教戰守策及業績獎杯等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

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