民眾注意！台北分署要賣豪宅啦

台北分署下週二（15日）將拍賣「玉上園」內豪宅。（圖由台北分署提供）

2022/02/09 14:46

〔記者溫于德／台北報導〕法務部行政執行署台北分署將於下週二（15日）舉行新春首場「123聯合拍賣會」，這次最吸睛的標的首推新北市新店區知名社區「玉上園」內豪宅，並附2個停車位，拍賣底價為5520萬元。

台北分署指出，該豪宅位於26樓，主建物及附屬建物共179.68平方公尺（約54.35坪），為無人居住的毛胚屋，並於社區地下2樓附有2個停車位，豪宅同時鄰近捷運七張站及大型購物中心，生活機能極佳，拍賣底價為5520萬元；當天總計拍賣1筆建物與50筆土地。

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至於動產部分，台北分署將拍賣首度亮相的翡翠手錶，分署指出，該錶經鑑定總重量67.94公克，錶帶屬天然翡翠A貨Nature Fei Cui jadeite（屬於翡翠硬玉），依據市場狀態，該錶屬精密製造，為高檔奢侈品，適合名家收藏。

此外，吸引民眾搶購的手工波蘭陶，以及抗寒冬好幫手「超潑保暖觸控手套及可洗口罩組」也將在會場上進行變賣，另水彩畫名家鄭香龍的「山腳一隅」等3幅畫作、「LionMall」 商標權，安穩企業股份有限公司、新光綠能股份有限公司股份、安文半導體有限公司出資額及石材印章等，也將進行拍賣。

「玉上園」內豪宅屬無人居住的毛胚屋。（圖由台北分署提供）

翡翠手錶。（圖由台北分署提供）

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